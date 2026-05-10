我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲母親節回新竹陪媽媽 給陳佩琪小卡片

今日為一年一度母親節，柯文哲特別發文表示，今年回到新竹老家陪媽媽吃飯，而去年一整年離媽媽還有妻子陳佩琪都很遙遠，沒有成為她們的依靠，反而是牽掛的原因，想對生命中最重要的兩位女性說聲謝謝，謝謝她們成為家庭最重要的支柱，同時也要祝福全天下的媽媽，母親節快樂，平安順心。柯文哲說，今年母親節，自己回到新竹老家陪媽媽吃飯。去年有一整年的時間，離媽媽還有陳佩琪都很遙遠，沒有成為她們的依靠，反而是牽掛的原因。柯文哲提到，解除羈押禁見之後，常常回新竹老家看看媽媽，其實也沒有什麼特別的目的，就是彼此陪伴而已。母親節前也寫了一張小卡片給陳佩琪，表達對她的感謝，陳佩琪非常高興說要拍照，還說剛好穿的是35年前差不多結婚時候買的洋裝。柯文哲也說，陳佩琪作為三個孩子的媽媽，真的很辛苦。30多年來，為了這個家操勞，尤其是過去這一年，家裡發生這麼多事，承受的壓力比誰都大，她說這件洋裝，現在穿起來更鬆了，反而是自己交保後胖了不少，「不過她很高興，終於把我養胖回來了」。最後柯文哲表示，想對生命中最重要的兩位女性說聲謝謝，謝謝她們成為家庭最重要的支柱，也要祝福全天下的媽媽，母親節快樂，平安順心。