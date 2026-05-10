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中華民國人壽保險商業同業公會網站也已經有建置保障需求分析及退休需求分析試算軟體，供民眾評估自身保障額度是否足夠，媽媽們也可於保障型保險商品平台、各壽險公司及壽險公會網頁所建置之保障型保險商品專區，查詢各公司提供保障型保險商品類型、購買通路等資訊。

財團法人保險事業發展中心網頁之保險商品資料庫項下查詢

今天是一年一度的母親節，在這個溫馨感恩的節日，金管會也提醒，各位母親在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口，除了從一般的人壽、傷害、健康或年金保險中獲得所需的保障外，也可適時評估自身需要，投保專為女性設計之婦女保險，給自己更完善的保障。目前市場上推出的健康保險商品，除了因懷孕所生之相關特定疾病、醫療行為所必要之流產及剖腹產外，多會將懷孕、流產或分娩及其併發症排除在承保範圍外。而部分保險公司特別為女性消費者設計的婦女保險，其與一般的壽險、健康險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。由於該類保險商品內容多元，金管會指出，如需進一步了解特定商品之保單條款內容及簡易費率資料，可於，藉此了解各公司提供保險商品情形及商品內容概況等。金管會提醒，由於每位母親的狀況各不相同，投保前仍需要充分了解自身的保障需求並衡量經濟能力，以免買到不適合或是無法負擔的保險商品，並因應人生各階段保險需求的改變，定期檢視所投保之保險商品是否仍符合需求，規劃完整保險保障。