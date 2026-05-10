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最新詐騙升級！手機輸「**21*」中招被接管：上班族2天損失366萬

▲新北市一名劉姓上班族，接到假冒醫院、警察、書記官的連環電話，詐騙集團要求劉男購買手機，下載不明APP，並綁定有信用卡。（圖／CIB局長室臉書）

手機輸「**21*」電話被詐團接走！銀行防線直接瓦解

「**21*」其實是「來電轉接」功能設定碼

▲「**21*」其實是「來電轉接」功能設定碼，一旦設定完成，用戶所有電話都會被轉接到詐騙集團手機，銀行若發現帳戶有所異常，致電照會詢問時，會直接由詐騙集團接聽，讓銀行防線瓦解。（圖／CIB局長室臉書）

新型詐騙「金融接管」是什麼？手法、如何預防：危害程度更高

▲（圖／CIB局長室臉書）

詐騙又升級了！刑事局表示近期最新詐騙已進化，從原本騙個資變成「金融接管手法」新型態，提到日前新北市，危害程度遠超過以往。刑事局近日分享一則案例，新北市一名劉姓上班族，，讓該名男子在2天內遭盜刷19筆交易，金額累積達260萬餘元，被害人證券帳戶內約105萬餘元也遭變現，總計損失高達366萬餘元。為何在手機輸入「**21*」特別危險？刑事局解釋，刑事局表示，假檢警詐騙從騙資料已升級成「金融接管手法」，藉由誘騙買新手機、下載不明APP，以此騙取網銀、證券帳密，並要求受害者指令輸入「**21*」設定轉接，切斷你與銀行的聯繫，進一步讓受害者遭盜刷、變賣持股。刑事局呼籲民眾，如遇可疑情形可撥165反詐騙專線查證，或前往「165打詐儀錶板」網頁查詢。