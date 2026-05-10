美國總統川普（Donald Trump）即將訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。隨著川習會舉辦在即，外界關注台海議題是否成為博弈籌碼。對此，駐美代表俞大㵢接受媒體採訪時表示，美國政府近期已多次重申對台一貫立場不變，且台海的和平穩定符合包含美、日、中、台在內的所有相關方利益。
川普預計5月14日至15日訪問北京，期間將與習近平進行會晤。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日曾表示，川習會可能將談論台灣議題，美國政策維持不變，並強調台灣海峽穩定對美國、中國和全球都是有利的。
關注美中高層會晤
俞大㵢9日接受福斯新聞（Fox News）專訪，被問及川普即將訪中時，他提到盧比歐近來的發言，並表示美國政府近期已多次重申對台一貫立場不變。
他進一步稱：「我們相信台灣海峽的和平與穩定符合所有相關方的利益，包括中國、我們、日本和美國。」
警惕中東局勢：中國正密切觀察伊朗
在訪談中也提到，國際社會憂心伊朗近期在荷姆茲海峽的封鎖威脅，可能給予北京信心在台海複製同樣的軍事行動。對此，俞大㵢更直言，雖然中國外交部長王毅曾稱台灣是美中關係的最大風險，但事實恰恰相反：「中華人民共和國才是台海乃至印太地區最大的風險因素。」
他進一步表示，美國在伊朗、委內瑞拉及其他地方的行動證明了，美國願意使用必要的手段和工具來達成其目標。因此，當中國考慮對台灣採取軍事行動時，也必須考慮到一個事實，也就是「在該地區擁有既得利益的其他勢力，可能會因為那場衝突而作出反應」。一旦台海發生衝突，規模將會非常龐大，可能將造成數兆美元的損失，影響全球貿易。
以實力求和平：打造「豪豬」防禦侵略
針對美國持續對台軍售，俞大㵢強調，台灣採購武裝是為了應對侵略，並感謝美方基於《台灣關係法》與「六項保證」提供必要防衛，對台出售所需武器。台灣立法院也剛通過一項法案，編列額外資源採購軍備。
俞大㵢提到：「我們會盡可能讓他們（北京）難以入侵。我們相信『實力帶來和平』，台灣願意在相互尊重的基礎上與對岸對話，但必須站在實力的地位上進行談判。」他強調，台灣會在有實力的基礎上進行對話，台灣人民已下定決心捍衛家園，將竭盡全力保護台灣的民主自由與台海穩定。
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俞大㵢9日接受福斯新聞（Fox News）專訪，被問及川普即將訪中時，他提到盧比歐近來的發言，並表示美國政府近期已多次重申對台一貫立場不變。
他進一步稱：「我們相信台灣海峽的和平與穩定符合所有相關方的利益，包括中國、我們、日本和美國。」
警惕中東局勢：中國正密切觀察伊朗
在訪談中也提到，國際社會憂心伊朗近期在荷姆茲海峽的封鎖威脅，可能給予北京信心在台海複製同樣的軍事行動。對此，俞大㵢更直言，雖然中國外交部長王毅曾稱台灣是美中關係的最大風險，但事實恰恰相反：「中華人民共和國才是台海乃至印太地區最大的風險因素。」
他進一步表示，美國在伊朗、委內瑞拉及其他地方的行動證明了，美國願意使用必要的手段和工具來達成其目標。因此，當中國考慮對台灣採取軍事行動時，也必須考慮到一個事實，也就是「在該地區擁有既得利益的其他勢力，可能會因為那場衝突而作出反應」。一旦台海發生衝突，規模將會非常龐大，可能將造成數兆美元的損失，影響全球貿易。
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針對美國持續對台軍售，俞大㵢強調，台灣採購武裝是為了應對侵略，並感謝美方基於《台灣關係法》與「六項保證」提供必要防衛，對台出售所需武器。台灣立法院也剛通過一項法案，編列額外資源採購軍備。
俞大㵢提到：「我們會盡可能讓他們（北京）難以入侵。我們相信『實力帶來和平』，台灣願意在相互尊重的基礎上與對岸對話，但必須站在實力的地位上進行談判。」他強調，台灣會在有實力的基礎上進行對話，台灣人民已下定決心捍衛家園，將竭盡全力保護台灣的民主自由與台海穩定。
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