喜歡旅遊的民眾注意！又有最新「2026旅遊補助1100元」發錢了，台南市政府觀光旅遊局攜手在地旅宿業者推出「住宿台南-好康三重送」，鼓勵旅客避開假日人潮、深度體驗慢活魅力，領取最高1100元平日住宿回饋、與「住一晚送一晚、連住再升級」、爽拿卡皮胖拉小提燈優惠，登錄發票參加百萬抽獎，有機會獲得價值15萬元以上的星級旅館「吃到飽或住到飽」。申請資格與時間、最新辦法一次整理。
為鼓勵旅客避開假日人潮、深度體驗台南慢活魅力，台南市長黃偉哲表示，台南市政府觀光旅遊局攜手在地旅宿業者，推出「住宿臺南-好康三重送」多項平日限定優惠，邀請全國民眾平日到台南慢遊細品，感受古都節奏與人情溫度。觀光旅遊局長林國華指出，本活動從住宿折扣到消費回饋、抽獎機制，整合三大好康。
2026住宿台南-好康三重送！全台領取最高1100元、住一晚送一晚 申請領用一覽
◾️最高1100元回饋全台領取！手機攝影比賽獎金20000元
一、最高1100元回饋！LINE折點-玩景點集點數折抵住宿費
5月1日至6月30日，結合埤塘觀光資源之「旅遊台南-住宿點數」活動，民眾加入活動LINE官方帳號（@tainantravels），即可領取註冊點500點，1點等1元；另於活動期間前往德元埤、葫蘆埤、虎頭埤指定商店不限金額消費，經店家工作人員掃碼，每次可多得加碼點數200點，加碼點數最多可獲得600點。
獲得總點數最高可累積至1,100點，相當於1100元回饋，可於活動期間用於折抵「旅遊台南-住宿點數」之合法旅館、民宿及露營場逾80家之平日住宿費用。
二、加碼再賺20000元！同步舉辦「花漾埤塘」手機攝影比賽，分生活組與花季組，總獎金2萬元。
◾️「住一晚送一晚」平日送住宿雙重專案
凡於平日（原則為周日至周四，不含假日、例假日及國定假日，實際依業者認定為主）入住參與本專案旅宿，即可享有超值住宿優惠（僅適用自由行旅客）：
一、「5、6月平日來台南住一晚送一晚」專案！5月1日至6月30日活動期間，入住參與專案之30家合法旅宿（持續更新），即可享有「入住一晚、加贈一晚」之住宿優惠。
二、「平日連住3晚，第3晚免費」專案！活動期間（原則為5月1日至10月31日）入住參與專案之38家合法旅宿（持續更新），即可享有「連住三晚、第三晚免費」之住宿優惠。鼓勵旅客安排更充裕的深度旅行，慢慢探索台南。
三、「卡皮胖拉小提燈」限量贈送！活動期間入住活動合作業者，還有機會獲得限量超人氣「卡皮胖拉小提燈」（數量有限，送完為止），讓旅程增添收藏驚喜。
住宿優惠方案合作業者：台糖長榮酒店（台南）、台南晶英酒店、台南大飯店、大魚漫步旅店、樹屋文旅、F商旅台南館、三道門建築文創旅店、吉村大飯店、華南商旅、木木家等（可於活動網站查詢）。
◾️15萬元星級旅館「吃到飽、住到飽」住宿抽獎
民眾於5月至10月，入住台南合法旅宿業者，並至活動網站登錄旅宿發票或收據，即可參加總市值超過100萬元之抽獎活動（包括家電、自助餐券、農特產品禮盒等精美好禮，還有5家「星級旅館吃到飽或住到飽」超值大獎），三大提升中獎機率方法：
一、單筆發票（或收據）500元以上：每滿500元即可得到1組抽獎序號（滿1000元，可得到2組抽獎序號，以此類推，不得與其他發票併計）。
二、單筆發票（或收據）日期：若為平日（周日至周四，且不含國定假日），可再多得到1組抽獎序號。
三、登錄時間：5月至6月入住台南合法旅宿發票（或收據），再加碼得到1組抽獎序號。
大獎獎項搶先看：市值最高達「新台幣15萬元」以上，預計將有5位幸運得主可於近一年期間享受台南高品質住宿或美食體驗；「吃到飽」禧榕軒大飯店、台南大員皇冠假日酒店及富信大飯店，「住到飽」福爾摩沙遊艇酒店、南元休閒農場湖上渡假村。
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2026住宿台南-好康三重送！全台領取最高1100元、住一晚送一晚 申請領用一覽
◾️最高1100元回饋全台領取！手機攝影比賽獎金20000元
一、最高1100元回饋！LINE折點-玩景點集點數折抵住宿費
5月1日至6月30日，結合埤塘觀光資源之「旅遊台南-住宿點數」活動，民眾加入活動LINE官方帳號（@tainantravels），即可領取註冊點500點，1點等1元；另於活動期間前往德元埤、葫蘆埤、虎頭埤指定商店不限金額消費，經店家工作人員掃碼，每次可多得加碼點數200點，加碼點數最多可獲得600點。
獲得總點數最高可累積至1,100點，相當於1100元回饋，可於活動期間用於折抵「旅遊台南-住宿點數」之合法旅館、民宿及露營場逾80家之平日住宿費用。
二、加碼再賺20000元！同步舉辦「花漾埤塘」手機攝影比賽，分生活組與花季組，總獎金2萬元。
◾️「住一晚送一晚」平日送住宿雙重專案
凡於平日（原則為周日至周四，不含假日、例假日及國定假日，實際依業者認定為主）入住參與本專案旅宿，即可享有超值住宿優惠（僅適用自由行旅客）：
一、「5、6月平日來台南住一晚送一晚」專案！5月1日至6月30日活動期間，入住參與專案之30家合法旅宿（持續更新），即可享有「入住一晚、加贈一晚」之住宿優惠。
二、「平日連住3晚，第3晚免費」專案！活動期間（原則為5月1日至10月31日）入住參與專案之38家合法旅宿（持續更新），即可享有「連住三晚、第三晚免費」之住宿優惠。鼓勵旅客安排更充裕的深度旅行，慢慢探索台南。
三、「卡皮胖拉小提燈」限量贈送！活動期間入住活動合作業者，還有機會獲得限量超人氣「卡皮胖拉小提燈」（數量有限，送完為止），讓旅程增添收藏驚喜。
住宿優惠方案合作業者：台糖長榮酒店（台南）、台南晶英酒店、台南大飯店、大魚漫步旅店、樹屋文旅、F商旅台南館、三道門建築文創旅店、吉村大飯店、華南商旅、木木家等（可於活動網站查詢）。
◾️15萬元星級旅館「吃到飽、住到飽」住宿抽獎
民眾於5月至10月，入住台南合法旅宿業者，並至活動網站登錄旅宿發票或收據，即可參加總市值超過100萬元之抽獎活動（包括家電、自助餐券、農特產品禮盒等精美好禮，還有5家「星級旅館吃到飽或住到飽」超值大獎），三大提升中獎機率方法：
一、單筆發票（或收據）500元以上：每滿500元即可得到1組抽獎序號（滿1000元，可得到2組抽獎序號，以此類推，不得與其他發票併計）。
二、單筆發票（或收據）日期：若為平日（周日至周四，且不含國定假日），可再多得到1組抽獎序號。
三、登錄時間：5月至6月入住台南合法旅宿發票（或收據），再加碼得到1組抽獎序號。
大獎獎項搶先看：市值最高達「新台幣15萬元」以上，預計將有5位幸運得主可於近一年期間享受台南高品質住宿或美食體驗；「吃到飽」禧榕軒大飯店、台南大員皇冠假日酒店及富信大飯店，「住到飽」福爾摩沙遊艇酒店、南元休閒農場湖上渡假村。