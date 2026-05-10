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「配電線路維護」類別預計錄取 436人，吸引約1600 人報考，搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」。而 競爭最激烈、歷年報考人數最多的「綜合行政」類別， 4703人搶考69個錄取名額，錄取率僅1.47%；並為落實身心障礙者工作權益保障，綜合行政類另加開26個身心障礙名額，計有447人報考。

初（筆）試科目試題及答案，明日起可至甄試網站查詢，預計 7月14日公告複試名單，8月4 日起舉行複試，複試項目包含複評測試、現場測試、實作測試及口試等。而報考配電線路維護、輸電線路維護、變電設備維護類別者，因工作業務需要，須在複試前取得手排小型車駕照。