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第1樣：起家厝別急著賣、被視為財運根基

▲易經專家王昆山指出，條件允許的話別急著賣掉「起家厝」。（示意圖／NOWNEWS資料照）

第2樣：舊車、舊錢包可以換、但別直接丟

第3樣：起家廟，就算搬走別忘了回去拜

不少人在事業成功、收入提升後，會開始換房、換車、換名牌，不過鑽研《易經》超過40年的王昆山老師提醒，，尤其第3樣，更被他形容為「換了容易後悔莫及」。中華民國奇門學會創會理事王昆山表示，第一個不要輕易更換的就是「起家厝」。即使早期居住的房子空間不大、設備老舊，但那裡往往是人生開始起運、打拚事業的重要地方，也被視為財運累積的根基。他認為，若條件允許，不一定要急著賣掉，讓這股原本的財氣持續流動，對整體運勢也有幫助。第二樣則是工作時期使用的舊車與舊錢包。王昆山指出，許多人在收入大增後開始會全面汰舊換新，但這些陪伴自己度過低潮、努力打拚的物品，其實是人生起運的「器」。他認為，可以買新的替換使用，但不建議直接丟棄，保留下來象徵保留過去累積的能量與財氣。至於第三樣，則是許多人容易忽略的「起家廟」。王昆山表示，在還沒成功、還在努力階段時，很多人都曾固定到某間廟宇祈福、拜拜，長久下來，個人的願望、財運與這間廟宇便產生深厚連接。他提醒，即使之後搬家、事業有成，也不要忘記常回去參拜，「那是你財運的根」，持續維持信念與感恩的心，有助於穩定運勢。