任天堂在近40年創造無數知名 IP，無論周邊、遊戲、電影都吸引大票粉絲，然而在任天堂最新公布的季度財報與人事異動文件中，曾與團隊共同打造《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》等作品的遊戲設計師「手塚卓志」，將結束42年的任天堂任務，屆齡退休。
1960年出生的任天堂執行役員、企劃製作本部上席統括手塚卓志，大學畢業於大阪藝術大學設計系後，於1984年加入任天堂，與「瑪利歐之父」宮本茂並肩作戰超過40年，是《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》兩大系列的核心推手。
相較於宮本茂的活耀，手塚卓志性格較為低調，在開發圈內有「Ten Ten」的愛稱，不僅是技術卓越的設計師，更以溫柔且充滿創意的視野著稱，手塚卓志擅長將天馬行空的構思轉化為嚴謹的遊戲邏輯，被譽為任天堂遊戲靈魂的「守門人」。
除了《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》外，手塚卓志也是經典角色「耀西（Yoshi）」的共同創造者，並主導了《耀西島》與《耀西的毛線世界》等溫馨風格的作品，即使生涯後期進入管理階層，他仍親自監製《超級瑪利歐創作家》系列與2023年大受好評的《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，對遊戲的熱情不滅。
任天堂最新的財報文件中確認，效力公司超過40年的手塚卓志將於2026年6月26日退休；在近年的訪談中，手塚卓志曾提到「我們希望遊戲能被全世界不同文化的人所理解」，回顧手塚卓志的遊戲生涯，他確實用40年的時間證明「最好的遊戲設計不是為了挑戰玩家，而是為了帶給人們純粹的驚喜。」
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相較於宮本茂的活耀，手塚卓志性格較為低調，在開發圈內有「Ten Ten」的愛稱，不僅是技術卓越的設計師，更以溫柔且充滿創意的視野著稱，手塚卓志擅長將天馬行空的構思轉化為嚴謹的遊戲邏輯，被譽為任天堂遊戲靈魂的「守門人」。
任天堂最新的財報文件中確認，效力公司超過40年的手塚卓志將於2026年6月26日退休；在近年的訪談中，手塚卓志曾提到「我們希望遊戲能被全世界不同文化的人所理解」，回顧手塚卓志的遊戲生涯，他確實用40年的時間證明「最好的遊戲設計不是為了挑戰玩家，而是為了帶給人們純粹的驚喜。」