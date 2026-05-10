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▲張凌赫誤傷林允後，眼睛、嘴巴都張超大，不知所措。（圖／微博＠喝過伊利嗎）

中國男神張凌赫主演的古裝劇《歸鸞》本月正式殺青，日前有粉絲到片場探班，意外看到他誤傷女主角林允的畫面。只見張凌赫當時和另一名對手演員在拍打戲，他大手用力向後一揮，竟不小心打到站在後方的林允；突如其來的反手巴掌讓現場目擊的粉絲、工作人員都嚇到，張凌赫當下更是愧疚瞪大雙眼，急問林允還好嗎？可見這是沒被寫在劇情內的失誤。張凌赫粉絲7日在微博分享《歸鸞》片場的路透畫面，只見在粉絲偷拍視角中，張凌赫正與另一名演員搏鬥，他當下推開對方，手也順勢用力向後一揮，結果不小心打到站在後面的林允側臉，力道之大，讓林允當場重心不穩，向旁邊倒。張凌赫發現自己誤傷林允後，立刻回頭瞪大雙眼，查看林允傷勢，嘴巴也張成O字型，臉上寫滿震驚與不知所措，急問林允：「妳沒事吧？」顯然對林允很不好意思。而林允只是笑得擺擺手，要他別擔心，並沒有生氣，兩人隨後也繼續投入拍戲。這段影片曝光後，微博粉絲紛紛留言：「這一下真的力道不小，連我都嚇到了」、「林允還好嗎？感覺都站不穩了」、「片場磕磕碰碰在所難免，小哥哥自己被打到會馬上說沒事沒事，誤傷到別人會愧疚關心，是個很好的人」、「有打戲時還是注意距離，畢竟他們手長腳長的」。《歸鸞》劇情講述大梁覆滅後，「第一美人」溫瑜（林允飾）成為落難翁主，在復仇尋親途中，被草根地痞蕭厲（張凌赫 飾）所救，兩人從相互利用、算計到後來愛上彼此，最終成長為一代豪杰與魏王后，共同掌管天下的故事；該劇已在5月8日殺青，播出日期尚未定檔。