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韓國饒舌歌手李泳知近日坦率公開接受「眼下脂肪重置手術」，她不只親自說明手術原因，也在昨（9）日公開最新自拍照，明顯變得更加清爽立體的五官與氛圍，讓許多網友驚呼：「真的差很多」、「差點認不出來」。她先前也表示術前考慮了4年，這是她第一次動刀整形也是最後一次。李泳知昨日透過個人IG的限時動態，與粉絲進行Q&A互動，有粉絲敲碗自拍照後，她隨即上傳一張坐在車內比YA的照片。照片中，她頂著鮮紅髮色，臉部輪廓更加明顯，眼神也比過去更有精神，整體氣質顯得清純許多，再度引發外界關注，不少人直呼她美貌升級到差點認不出來。其實早在上個月她在SEVENTEEN小分隊DxS的演唱會擔任嘉賓演出時，李泳知就曾因全程戴著墨鏡登台而成為話題。當時她主動解釋，強調自己不是故意在前輩演唱會上戴墨鏡耍帥，而是前幾天剛做完眼下脂肪重置手術，擔心被誤會，才決定直接向觀眾坦白。突如其來的發言，也讓旁邊的道兼與勝寛一度露出慌張反應。李泳知則用一貫幽默口吻笑說：「謝謝大家理解」，瞬間化解現場氣氛。影片流出後，粉絲們紛紛稱讚她個性太真誠，連整形話題都願意大方公開。之後李泳知也持續透過社群帳號與粉絲聊天互動，坦言自己其實為了到底要不要接受手術而苦惱了長達4年。她透露自己明明身體不累，卻因為眼袋的關係，總被身邊的人問：「是不是很疲憊」，長期對眼下狀態感到困擾，因此才終於下定決心動手術。她也強調，這是人生第一次整形，同時也會是最後一次，未來不會再接受別的整形手術。