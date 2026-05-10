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台中市西屯路三段一家甕缸雞餐廳今（10）日中午發生火警，廚房區域冒出大量濃煙，台中市消防局據報派遣6部消防水箱車及雲梯車趕往灌救，及時撲滅火源。當時在餐廳用餐的客人在服務人員的告知及疏導之下順利往外疏散，沒有任何傷亡。今日中午12點用餐時間，台中市西屯區西屯路三段一家在地知名的「咕咕香甕缸雞」突然冒出大量濃煙，服務人員先是疏散客人，並立即撥打119消防電話，告知消防人員火警狀況及起火位置。消防局西屯分隊、協和分隊等六輛水箱車及雲梯車火速趕往救援，同時有救護車及台電人員前往預救護及配合斷電。消防局雲梯車昇起雲梯及水線灑水灌救，迅速撲滅起火源。消防人員並於現場尋尋起火原因，發現廚房屋頂溫度太高而顏色變深，初歩認為排煙管設計可能有改空間，再者降溫灑水不足，排煙管內已累積太多油垢，在溫度太高情形之下冒煙起火。消防人員於高空拍照後，給甕缸雞餐廳業者建議儘快施工改善。