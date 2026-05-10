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▲敏京（左）公開的照片中，還有承容（右）親她臉頰的畫面，雖然模糊但看得出甜蜜。（圖／翻攝自敏京IG）

韓國綜藝節目《換乘戀愛4》出演者敏京、承勇（曾譯：勝勇）日前公開認愛後，在IG上公開17張情侶照片大方放閃，不只曝光交往100天蛋糕，連親親臉頰、背後抱等甜蜜互動畫面也全數公開，引發網友熱烈討論。兩人原本節目中都是走前任復合線，如今變成現實中的戀人，被許多人直呼是《換乘戀愛4》最大反轉。兩人8日發布YouTube影片承認戀情，敏京昨（9）日隨即在個人社群上傳多張照片，並附上愛心符號。公開照片中，可以看到她與申承勇在公園長椅上親密相擁，兩人不但貼臉自拍，還自然親吻對方臉頰。而在人生四格拍貼照中，他們露出搞怪表情，互動相當甜蜜。其中最吸引目光的，是其中一張蛋糕上寫著「YOUR 100 DAYS」字樣，因此外界推測，照片正是兩人交往100天的紀念日時拍攝的。在另一張對鏡自拍中，承勇還從背後擁抱敏京，充滿戀愛感的互動，讓不少粉絲直呼「真的像偶像劇」！事實上，敏京和承容在《換乘戀愛4》中，原本都帶著與前任復合的想法出演。敏京與交往9年的初戀前男友有植一同參加節目。申承勇則與前女友賢智登場，兩人在節目播出期間，都曾對前任流露不捨情感，也努力想挽回感情。甚至因為彼此的前任有植、賢智在節目中有love line，敏京、承容還曾動念組隊要去破壞他們的感情。沒想到節目結束後，現實卻出現意外發展。曾因看著前任和別人的曖昧互動而難過的敏京與承勇，最後竟成為真正情侶。加上兩人在節目裡分別是年紀最小與年紀最大的出演者，相差9歲的年齡差也成為熱門話題。戀情曝光後，大批網友留言表示：「完全沒想到這組會成真」、「現實真的比綜藝裡更誇張」、「看到放閃照後開始支持兩人了」。