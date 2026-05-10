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國民黨新北市長參選人李四川稱家族世代捕魚，不像對手「一代接一代」這麼好命，自己工程出身比較歹命。對此新北市議員翁震州秀出過去判決書，提及胞弟李賜福派了姪子李昀南去廠商的工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱等，還被查獲放有兩把恐嚇用的武士刀，「請問李四川，武士刀是你們家族捕魚的工具嗎？」翁震州表示，李四川說自己做工程歹命，結果被媒體揭露「弟弟藉著李四川名號」、「大家看在李四川面子」，在地方橫行霸道，小琉球居民遇到李氏家族這種犯罪集團才歹命。結果李四川出來「問A答B」、幕僚又「已讀亂回」，不但說自己家族是捕魚的，誠心拜媽祖，不敢面對自身家族的爭議，還說別人抹黑？翁震州說，根據過去判決書揭露，屏東縣兆福工程行的老闆李賜福，派了他姪子李昀南，去廠商的工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱等，「請問李四川先生，你的弟弟和你姪子不是你的家族嗎？」翁震州表示，李四川公開的權狀內容顯示，李賜福魚肉鄉民的那家公司，還位於李四川持分的「白沙段159」土地上，難道李四川自己出示的權狀是錯誤的嗎？另根據週刊報導，2023年源鑫公司與協辦炭吉火烤二吃，不顧綠蠵龜產卵季，規劃在小琉球蛤板灣舉辦「威尼斯音樂祭」，因引發爭議才停辦，請問這兩家公司代表人李賜福，不就是李四川的弟弟嗎？根據鏡週刊揭露的照片，本來被法院判決佔用的國有水保地，應該立即恢復原狀，結果上面還有在持續運作的痕跡，重機具也沒有搬走，請問這個砂石場不是你們李氏家族的嗎？翁震州提到，李四川恐嚇他人的姪子李昀南車上，還被查獲放有兩把恐嚇用的武士刀，李四川說自己家族捕魚、拜媽祖和觀音，「請問李四川，武士刀是你們家族捕魚的工具嗎？撒冥紙、潑油漆、砸玻璃，是你們家族敬拜神明、『回饋琉球鄉親』的方式嗎？」翁震州說，根據屏東地檢署調查，2020至2023年間，李賜福的公司向環保業者，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，勒索每公噸600元回饋金。琉球鄉民世代以捕魚為生，非常辛苦，所以有能力的家族，不是應該用全力回饋鄉民嗎？怎會像李氏家族這樣勒索環保業者，讓小琉球垃圾無人清運、臭氣沖天呢？