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國防特別條例在藍白以人數優勢下，週五（8日）立法院三讀通過7800億的軍購版本，而這項特別預算金額創下史上最大規模的軍購預算紀錄。然而，這次在審查軍購特別條例時，國民黨內部意見分歧，黨中央堅持3800億+N，但立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕以及黨團部分立委支持8000億的版本，甚至有要角逐高雄市長的柯志恩則喊話「別把我們賣了」。可見軍購版本對於2026年底選舉的影響，對此，學者認為成功拆解「抗中保台」操作空間。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，「拒審預算、阻擋軍購、抗中保台」是年底選舉藍白兩黨會被扣上的三頂紅帽，但是在總預算付委審查、軍購特別條例上限達7800億元，以及即將舉行的「川習會」可能觸及「反對台獨」問題，讓民進黨痛失「抗中保台」的操作空間。張元祥指出，從過去地方選舉經驗來看，比的是「組織動員、地方議題與候選人條件」，本來就很難以中央議題來主導戰局。這對擅於打議題戰的民進黨來說，是處於不利的結構，即便民進黨可以連續三屆贏得總統大選，但除了2014年柯文哲的外溢效應外，既使擁有中央龐大的資源，也很難在地方選舉討到便宜。因此上屆選舉，國民黨在6都拿下4都的好成績，在野黨更在22個縣市中贏得壓倒性的17席，民進黨僅守住台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣等5縣市。因此在「基期」已高的情況下，張元祥認為，在野黨要在2026年底取得更多的席次實屬不易，決戰6都新北市與高雄市會是「激戰區」，而其他16縣市宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、澎湖縣互為消長影響不大。不過，藍白在「軍購特別條例」成功拆彈後，抗中保台的大旗在「九合一」選舉恐不容易施展，也難激發選民共鳴，加上可能的沈伯洋「逆襲洋流」，民進黨必須盡快找到年底選戰主軸，否則中央執政的包袱可能成為年底選戰「不可承受之重」。