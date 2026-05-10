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▲宋祖兒近幾年的作品討論度都很高。（圖／八大提供）

張凌赫的新戲《刺棠》女主角人選爭議不斷，從張婧儀、李蘭迪到王玉雯，如今傳確定由宋祖兒接下，原因是張凌赫靠《逐玉》咖位大漲，沒什麼代表作的王玉雯匹配不上，才出現換角成宋祖兒的說法。而《刺棠》講述的是皇太子遇刺假死，青梅竹馬忍痛嫁給其弟調查真相的故事，未拍先紅。《刺棠》改編自中國作家霧圓的同名小說，劇情描述黃太子宋泠（張凌赫 飾）在祭祀典禮上被刺殺，皇位由弟弟宋瀾承接，而宋祖兒飾演的蘇落薇，和宋泠是青梅竹馬的愛人，為了調查宋泠的死亡，忍辱負重嫁給宋瀾，經過一番調查後發現，兇手竟然就是宋瀾，而宋泠其實沒有死，化名葉亭宴，成為權臣回朝復仇，兩人互相試探最終認出彼此，攜手奪回屬於他們的一切。27歲的宋祖兒繼《無憂渡》、《折腰》之後人氣翻漲，許多人都看好她與張凌赫的搭檔，不過宋祖兒日前被爆出和《折腰》男主角劉宇寧熱戀，還開小帳紀錄戀愛生活，家中的地板都是同一個款式，疑似同居。事後宋祖兒透過工作室否認戀情，「感謝大家的關心，網傳的內容並不屬實，是朋友也是關係友善的合作夥伴，懇請大家不要過度解讀，謝謝理解。」劉宇寧也曾在直播中被問，拍戲是否真的會動真情？他曖昧回，「這就不回答了。」就是怕大家過度解讀。