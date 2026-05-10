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1名正在宜蘭金六結新兵訓練中心服軍事訓練役的台日雙重國籍役男，上（4）月20日在社群平台Threads上發文求救，指出屢遭溫姓上尉連長在公共場合以「死日本鬼子」、「你媽和你都是畜生」等言語公然侮辱。陸軍六軍團立即將該連長調離主官職並嚴懲。陸軍表示，涉案連長温姓上尉涉及公然侮辱及領導失當、不當言論等多起違紀事件，已於5日經六軍團核定撤職懲處，停止任用3年，並自6日零時生效。陸軍第六軍團指揮部4月20日時表示，轄屬153旅一名上尉連長以歧視言語貶抑訓員國籍，獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦，絕不寬貸。第六軍團強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待。對此次發生幹部管教失序行為，深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，並親向訓員及家屬表達歉意，另持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。顧立雄上月21日於立院受訪表示， 這是很明顯的一個管教失序，所以已經將這位連長調離現職，類似像這樣子的歧視性言論，或者是這種管教失序的作爲，應該要來持續的加強國軍相關主管，由政戰部門進行必要的宣導作為，然後持續來關注應該有的一些正確的觀念。陸軍司令部9日回覆媒體表示，涉案溫姓上尉連長涉及公然侮辱及領導失當、不當言論等多起違紀事件，已於5日經六軍團核定撤職懲處，停止任用3年，並自6日零時生效。