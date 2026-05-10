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緯穎股價與營收大爆發 韓媒注意到了

台灣AI伺服器巨頭眾多 帶動整體出口

韓媒反觀韓國伺服器企業難參與大型資料中心計畫

隨著人工智慧浪潮蓬勃發展，AI資料中心所需包含伺服器在內等基礎設施，成為台灣出口成長的加速器，韓媒指出，台灣在這波浪潮下獲得巨大利益，並點名三家台廠過去一年多都繳出極其亮眼的成績，反觀韓國缺乏大型本土伺服器廠商，在這場AI基建的競爭中落後給台灣，呼籲韓國政府應扶植本土伺服器企業。根據韓國每日經濟新聞報導，台灣的第一大出口產品是伺服器。隨著大型科技公司 AI 伺服器訂單增加，緯穎的銷售額較2024年暴增163%。營業利益也達到 511 億新台幣，約合 2.4 兆韓圓，即使在通常營業利益率偏低的 ODM 企業中，也擁有相對較高的利潤率。隨著 AI 資料中心伺服器近來成為台灣出口的核心驅動力，要求韓國從薄弱的AI伺服器製造生態系中重建呼聲正在升高。韓國伺服器產業的一名相關人士告訴韓媒，「台灣 ODM 公司透過同樣來自台灣的輝達執行長黃仁勳的人脈網絡，在取得 GPU（圖形處理器）方面具有優勢」；他認為，AI 伺服器出口正是台灣經濟繁榮背後的原因。在今年4月30日，緯穎股價在過去一個月上漲 45%，過去一年則上漲 141%。其市值達到 9,561 億新台幣，約合 44.7 兆韓元，與韓國上市公司第20大企業規模相當。報導引述台灣財政部資料，截至今年 3 月，台灣對美國的出口占台灣總出口的 35.6%。其中最大項目被認為是 AI 伺服器。這是因為由台積電製造的 AI 半導體，經由台灣的伺服器設計與製造公司，也就是 ODM（原始設計製造商），組裝成伺服器電腦後，再出口到美國。尤其隨著美國大型科技公司避開中國製 AI 伺服器，在台灣生產的伺服器正享受一波榮景。除了緯穎之外，韓媒也點名向輝達與多家大型科技公司供應 AI 伺服器的鴻海與廣達，去年以及今年第一季也都繳出亮眼成績。台灣已圍繞伺服器企業建立起廣泛的零組件生態系。伺服器製造過去曾被視為低附加價值產業，但隨著 AI 基礎建設熱潮帶動需求暴增，已成為整體電子產業中成長最快的領域。當伺服器企業正帶動台灣經濟之際，韓國大多數伺服器公司卻是規模小且脆弱的中小企業。大多數公司的年營收僅有數億至約 10 億韓元。即便如此，其收入中的很大部分仍來自在國內代理銷售外國製伺服器。以自行設計主機板、並在韓國國內工廠完全生產伺服器而聞名的 KTNF，去年營收也僅有 256 億韓元。報導分析，這是因為韓國大多數國內資料中心，使用的是美國 Dell 與 HPE 的伺服器，或是來自台灣與中國的 ODM 產品。純韓國國產伺服器僅用於軍方供應合約等高度特別市場。韓國伺服器公司不僅難以出口，甚至連參與國內大型資料中心專案都很困難。隨著伺服器製造近來在美國成為熱門議題，台灣伺服器企業正急忙在當地建立生產設施。包括鴻海與緯穎等公司，都正在美國設立伺服器工廠。隨著 AI 基礎建設投資在全球電子產業中變得愈來愈重要，成長重心正轉向 AI 伺服器。分析人士指出，由於缺乏大型本土伺服器企業，韓國從中受益較少。一名伺服器產業人士告訴韓媒，「韓國過去曾有三星電子與三寶電腦（TG Sambo）等大型企業製造國產伺服器，但在與台灣企業的競爭中落後之後，已退出大部分業務」；他補充說，「韓國也需要理解，伺服器是 AI 生態系中的關鍵部分，並像其他國家一樣培育這個產業。」