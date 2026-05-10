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屏東觀光地圖大洗牌！勝利星村強勢超車傳統勝地

2026屏東景點觀光人次排行（統計期間：2026年1至2月）

▲據交通部觀光署最新公布的 2026 年 1 至 2 月觀光人潮統計，屏東最強景點前10名排行出爐。（圖／Gemini生成）

屏東燈節助攻！勝利星村成為全台文創聚落指標

▲「勝利星村創意生活園區」內悉心保留了包括落羽松、鳳凰木在內的 29 種百年老樹。（圖／勝利星村 V.I.P Zone）

屏東最強景點紀錄被刷新了！台灣最南端的屏東縣，過去長期靠著墾丁、小琉球等海岸景點聞名全球，但隨著旅遊型態的轉變，現在的觀光熱點已經悄悄洗牌。根據交通部觀光署最新公布的 2026 年 1 至 2 月觀光人潮統計，屏東第一名的景點由位於市區的「勝利星村創意生活園區」以壓倒性的優勢奪下，短短兩個月便吸引 474 萬人次到訪，直接刷新在地觀光紀錄。根據官方統計數據顯示，2026 年初的屏東旅遊市場呈現出「文化與宗教」並重的趨勢。拿下冠軍寶座的勝利星村，以 474 萬 3251 人次的亮眼成績遙遙領先，並且再次遊客刷新紀錄。緊隨其後的則是擁有深厚信仰基礎的「車城福安宮」，兩個月內共吸引 151 萬 110 位信眾朝聖。而第三名與第四名則分別由屏東縣民公園（約 67 萬人次）與三地門遊憩區（約 31 萬人次）獲得。事實上，坐落於屏東市區的「勝利星村創意生活園區」是由日治時期的官舍改建而成，是全台保存最完整的軍事眷村聚落之一。這片承載歷史的建築群在轉型為文創市集後，自 2025 年起便穩坐屏東景點的冠軍寶座。而今年 2 月份之所以能創下 341 萬人次的單月高峰，主要歸功於「屏東燈節」的強力助攻，炫目的燈飾與眷村老建築交織，吸引了全台無數遊客到場造訪。勝利星村的魅力在於其高度的品牌多樣性，目前園區內已有近百家品牌進駐，從在地特色的創意選物、精緻餐飲、服飾織品，到充滿文學氣息的書坊與風格花藝應有盡有，徹底打破了傳統眷村給人的刻板印象。此外，園區內悉心保留了包括落羽松、鳳凰木在內的 29 種老樹，搭配週末不定期舉辦的表演活動，讓這裡不僅是拍照打卡的聖地，更是能夠放慢腳步、玩上一整天都不會膩的風格聚落。