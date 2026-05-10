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▲小海豚寫給林心如的卡片以及手作花朵都超可愛。（圖／Ruby林心如臉書）

50歲女星林心如今（10）日歡喜迎接當媽後的第9個母親節，她在臉書發文，曬出女兒「小海豚」送她的全英文手寫卡片，只見小海豚貼心寫道：「您是我在這世界裡最喜歡的人，也是宇宙中最棒的人，生命中有您陪伴著我，我真的很幸福」。而林心如的自拍中，並未看見霍建華，她先前就表示老公在忙工作，今天不一定能一起吃飯。林心如2017年生下女兒小海豚，家庭生活幸福甜蜜，今日她在臉書發文，祝全天下的媽媽母親節快樂，也笑說這是自己的第9個母親節，還有她媽媽的第50個母親節。林心如有感而發，直言：「當了母親之後才深深的體會到母親的偉大，不是為了家、為了孩子犧牲了多少，而是這心頭上的掛念與牽絆、擔憂與不捨，都是一輩子懸在心上的」。她也鼓勵粉絲，愛要及時，不要吝於表現，記得跟媽媽大聲說一句「我愛你」。林心如還分享了多張自拍照，只見她手拿女兒送的卡片以及玩偶、絨毛花，心情顯然很不錯。小海豚的卡片是以全英文的方式書寫，字跡童趣可愛，內容也十分感人，她告白媽媽：「您是全世界最甜美、最棒的媽媽。謝謝您為我的人生帶來歡樂與笑聲。您是我在這廣大世界裡最喜歡的人，也是宇宙中最棒的人。生命中有您陪伴著我，我真的很幸福。」而林心如的照片裡，沒有老公霍建華的身影。她6日出席公開活動時就表示，已經訂好了餐廳要帶媽媽、婆婆還有女兒一起去吃，至於霍建華會不會現身，林心如當時回應：「他好像有工作，還沒確定那時間可不可以，餐廳先訂了，他可以的話就加入。」