男星鳳小岳近日因一篇Threads貼文意外在網路上掀起討論，一名女網友分享自己在捷運站巧遇鳳小岳，沒想到他還突然送上一個wink，讓她瞬間心動不已、一路高興到下班。貼文短時間內吸引大量網友朝聖，直呼：「長得帥還wink是罪」，今（10）日鳳小岳親自拍片回應，影片中他除了各種眨眼以外，還好奇反問網友：「什麼罪？」
鳳小岳被路人巧遇 親民送上一個wink
原PO在Threads發文表示，自己日前在捷運站看到一名外型亮眼的男子，因為太帥忍不住回頭確認，結果發現對方竟是鳳小岳。她坦言當下完全不知道該做什麼反應，只能一直盯著他看，沒想到鳳小岳竟突然對她wink一下，讓她整天心情都超好，最後還笑稱：「這就是為什麼要找帥哥談戀愛吧姐妹們。」
鳳小岳放電被判有罪！帥到男生都要愛上
貼文曝光後，有人留言「長得帥還wink是罪」、「鳳小岳wink真的會讓人漏......」，各種浮誇反應讓文章迅速在社群發酵。之後大批網友湧入留言區分享經歷，沒想到有不少人都在路上偶遇過他！一名男性網友笑說以前吃火鍋時曾巧遇鳳小岳，「本人超帥，還對大叔我跟小孩wink，我瞬間懷疑自己性向。」
鳳小岳親拍影片回應 狂眨眼問：什麼罪？
而就在今（10）日，鳳小岳親自拍攝影片回應整起事件。影片中，他不斷對鏡頭眨眼放電，對於先前網友的留言回覆寫下「什麼罪？」、「炒蛋會漏出來嗎？」讓網友全被逗笑。
也有人好奇鳳小岳平常都在路上走嗎？他對此搞笑回覆：「對唷而且我也會吃地瓜。」貼文最後不忘還祝大家母親節快樂，提醒大家記得跟媽媽說愛你，並幽默補上一句：「我今天不會在街上走唷。」再次掀起大量留言和轉發。
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原PO在Threads發文表示，自己日前在捷運站看到一名外型亮眼的男子，因為太帥忍不住回頭確認，結果發現對方竟是鳳小岳。她坦言當下完全不知道該做什麼反應，只能一直盯著他看，沒想到鳳小岳竟突然對她wink一下，讓她整天心情都超好，最後還笑稱：「這就是為什麼要找帥哥談戀愛吧姐妹們。」
鳳小岳放電被判有罪！帥到男生都要愛上
貼文曝光後，有人留言「長得帥還wink是罪」、「鳳小岳wink真的會讓人漏......」，各種浮誇反應讓文章迅速在社群發酵。之後大批網友湧入留言區分享經歷，沒想到有不少人都在路上偶遇過他！一名男性網友笑說以前吃火鍋時曾巧遇鳳小岳，「本人超帥，還對大叔我跟小孩wink，我瞬間懷疑自己性向。」
鳳小岳親拍影片回應 狂眨眼問：什麼罪？
而就在今（10）日，鳳小岳親自拍攝影片回應整起事件。影片中，他不斷對鏡頭眨眼放電，對於先前網友的留言回覆寫下「什麼罪？」、「炒蛋會漏出來嗎？」讓網友全被逗笑。
也有人好奇鳳小岳平常都在路上走嗎？他對此搞笑回覆：「對唷而且我也會吃地瓜。」貼文最後不忘還祝大家母親節快樂，提醒大家記得跟媽媽說愛你，並幽默補上一句：「我今天不會在街上走唷。」再次掀起大量留言和轉發。