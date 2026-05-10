我是廣告 請繼續往下閱讀

與施若德對話？

俄羅斯9日舉行了近年來規模最小的「勝利日」（Victory Day）閱兵式，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發表談話誓言奪取烏克蘭戰爭的勝利。不過就在數小時後，蒲亭表示，他認為烏克蘭戰爭正趨於結束，並稱德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）是他較偏好的歐洲對談人選。綜合路透社等外媒報導，蒲亭9日談到這場自二戰以來歐洲最慘烈的衝突時對記者表示：「我認為這件事正趨於結束。」不過當被問及西方軍援烏克蘭是否過頭時，蒲亭表示：「他們開始升高與俄羅斯的對抗，而且持續至今。」他續稱，「我認為這場衝突正在走向終結，但它仍是嚴重問題。」蒲亭是在克里姆林宮闡述其對戰爭成因的看法後發表上述講話的，這番表態出現在5月9日「勝利日」閱兵後的幾小時。這個國家法定假日旨在慶祝蘇聯在二戰中擊敗納粹德國，並向在戰爭中喪生的2700萬蘇聯公民致敬。俄羅斯於2022年入侵烏克蘭，引發了自1962年古巴飛彈危機以來，俄羅斯與西方關係最嚴重的危機；當時許多人擔心世界正處於核戰邊緣。克里姆林宮此前表示，由美國總統川普（Donald Trump）政府斡旋的和平談判目前處於暫停狀態。蒲亭曾多次誓言要持續戰鬥，直到實現俄羅斯在所謂「特別軍事行動」中的所有戰爭目標。當被問及是否願意與歐洲人展開對話時，蒲亭表示他屬意的對象是施若德。蒲亭說：「對我個人而言，德國前總理施若德先生是更理想的（談判對象）。」德國前總理施若德是蒲亭在西方國家中最親近的盟友之一，也是他的長年私人好友。不過施若德因與蒲亭的友好關係而在德國國內面臨嚴厲批評，包括他曾在與俄羅斯政府有關聯的能源企業擔任高薪董事職位。歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）上週表示，他認為歐盟與俄羅斯進行談判並討論歐洲安全架構未來具有「潛力」。歐洲領導人則表示，俄羅斯必須在烏克蘭被擊敗，並將蒲亭定性為戰爭罪犯和獨裁者。他們認為，如果允許蒲亭贏得戰爭，他終有一天會攻擊北約成員國。俄羅斯對此類說法嗤之以鼻，斥為無稽之談。蒲亭於2022年2月下令出兵烏克蘭，他指責歐洲大國透過提供數百億美元的資金、武器和情報支持烏克蘭，是在煽動戰爭。當被問及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時，蒲亭表示，只有在達成持久和平協議後，才有可能舉行會晤。