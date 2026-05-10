PS5 從2020年11月12日發行後，如今已邁向第6個年頭，Sony 日前公布最新財報（2026年1至3月），PS5 遊戲主機僅售出150萬台，較去年同期大減46%，外界推測除了全球漲價的原因外，不少消費者都在觀望新主機（PS6）的消息，對此 Sony 總裁十時裕樹也罕見正面回應 PS6 相關話題。
直接來看 PS6 最新進度，十時裕樹在財報會議中表明，由於現階段主機「零組件供應情況」還處於不明朗的情況，所以針對新款主機，目前集團還沒決定何時發布、售價多少？還需要更多規劃。
從十時裕樹的回應來看，目前 PS6 可能還是卡在成本問題，由於 AI 市場影響，全球記憶體短缺、價格飆高，且類似情況可能會延續到2027財年，Sony 除了要想方設法降低硬體成本，也可能要規劃不同的銷售方式；短期來說，PS6 基本趕不上年底大作《GTA 6》的上市，除非《GTA 6》又要延期。
遊戲產業諮詢公司 Kantan Games 執行長托托（Serkan Toto）日前也直言，今年 PS5 漲價釋出一種強烈訊號，也就是未來 PS6 價格會持續飆高，一台賣到999美元（約29900新台幣）甚至更貴，都不是不可能。
至於 PS5 現況方面，Sony 財報則顯示，2026年1至3月，PS5遊戲主機僅售出150萬台；2025年4月至2026年3月，則賣出1600萬台，低於前一年的1850萬台。
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遊戲產業諮詢公司 Kantan Games 執行長托托（Serkan Toto）日前也直言，今年 PS5 漲價釋出一種強烈訊號，也就是未來 PS6 價格會持續飆高，一台賣到999美元（約29900新台幣）甚至更貴，都不是不可能。
至於 PS5 現況方面，Sony 財報則顯示，2026年1至3月，PS5遊戲主機僅售出150萬台；2025年4月至2026年3月，則賣出1600萬台，低於前一年的1850萬台。