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中美晶片戰影響全球局勢，外媒報導指出，東南亞被認為是中國偷渡技術敏感設備和晶片的重要中間管道，此事再度牽動全球半導體供應鏈與科技地緣政治敏感神經。近期美國檢方更將調查重點聚焦於泰國企業，對此「SiamAI」則發表聲明否認外界指控其涉嫌向中國出口人工智慧伺服器，並強調公司將嚴格遵守美國的出口與再出口管制規範。《彭博》日前引述知情人士報導，指美國檢察官正對這起可能涉及數十億美元AI伺服器的案件進行大動作調查，報導指出部分搭載輝達（Nvidia）晶片的伺服器設備疑似透過東南亞中間商轉售至中國市場，而最終客戶之一就是中國科技大廠阿里巴巴。消息人士指出，檢方將一家位於曼谷、名為 OBON Corp. 的公司列為「公司1」，並懷疑其參與轉運價值約25億美元的伺服器設備。同樣遭外界質疑的泰國人工智慧企業「SiamAI」則在官方聲明中表示，公司「沒有參與向中國出口人工智慧伺服器」，並重申將遵循所有適用的美國出口管制法規，特別是針對敏感AI硬體與半導體技術轉讓的限制。公司此番澄清，正值美國對先進運算晶片流向中國的監管持續收緊之際。對此，阿里巴巴發言人則公開否認與Super Micro、OBON或任何相關第三方存在業務往來，並強調其資料中心未曾使用、也從未使用過任何遭禁售的Nvidia晶片。這些互相否認的聲明，使事件仍處於調查與釐清階段。近年來，泰國逐漸成為資料中心投資重鎮，TikTok、Microsoft 及 Google 等科技巨頭，均已在當地投入數十億美元建設資料中心。隨著各國加強對AI晶片與高效能運算技術的出口管制，東南亞企業在全球科技供應鏈中的角色，也日益受到國際監管機構關注。