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台北市鼠患問題引起關注，安鼠之亂爭議持續延燒，近日有里長質疑，鼠患與前副市長李四川任內廣設垃圾桶政策有關；對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，增設垃圾桶是反映市民需求，並非李四川主動主張，若老鼠數量與垃圾桶有關，那應該是郝龍斌、柯文哲任內北市還有3000多個垃圾桶的時候最多，「川伯冤啊」。游淑慧9日在臉書發文表示，她必須幫李四川澄清，「川伯冤啊」，疫情期間前台北市長柯文哲為防疫考量，大幅減少路邊垃圾桶數量，從3000多個一路減到最少時僅剩約1200多個。隨著疫情過去，台北市民和許多基層里長陸續反映，希望重要路段或公車站牌附近能重新設回垃圾桶，當時市府研考會還特別為此進行民調，結果顯示七成民眾希望適當設回。游淑慧指出，增設垃圾桶並非李四川主動主張，而是反映市民需求，包括自己在內，也常收到民眾陳情，反映公車站牌附近的腳踏車、機車籃內都被丟棄垃圾，垃圾觀念進步的台北並未全面裝回垃圾桶，僅評估需要路段逐漸裝回，目前台北市街道垃圾桶數約2000個，比郝市府時期3000多個還少了30%。游淑慧強調，市府和環保局的立場是城市垃圾減量，並不會主動想設，大部分都是里長和民眾陳情要求後才評估，「如果老鼠與街道垃圾桶數量有關，那應該是台北市還有3000多個垃圾桶時最多。」