愷樂「蝴蝶姐姐」今（10）日母親節公布喜訊，42歲她透過 IG 曬出與兒子的合照，並附帶超音波照，文中表示「獨生子的日子即將結束」，證實懷上第二胎；對此台北榮民總醫院婦產科醫師葉長青表示，35歲以上就是「高齡產婦」，能夠懷孕要更加珍惜，務必要「規律產檢」、「維持良好作息」、「注意飲食攝取」。
愷樂第二胎來了！母親節公布喜訊
2026年母親節這天，愷樂社群發文寫道「鵝子謝謝你選我當媽媽～就算你獨生子的日子即將結束，但不用擔心，媽媽還是會火力全開的愛你」，文中還出現超音波照，湧入網友們祝賀「超棒的母親節禮物」、「母親節快樂，太感動了！」
超過35歲就是高齡產婦！醫曝注意事項
葉長青提及，在婦產科領域中，只要超過35歲的孕媽媽就是「高齡產婦」，高齡產婦最重要的就是「規律產檢」，以避免高血壓、胎盤剝離或前置胎盤等「高危險妊娠」出現，日常生活中，高齡產婦「規律作息」是基本，飲食必須均衡，蛋白質可多補充，並少吃澱粉，以免導致血糖過高。
此外，高齡產婦也更容易面臨「妊娠糖尿病、子癇前症」等常見孕期併發症，且有更高的「流產或子宮外孕」機率；在分娩時，受限於產程較長、遲滯等問題，剖腹產手術的比例也都會顯著增加；葉長青提醒，想要避免「高危險妊娠」，最重要的就是事前與醫師做好完整且適合媽媽的備孕計畫。
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2026年母親節這天，愷樂社群發文寫道「鵝子謝謝你選我當媽媽～就算你獨生子的日子即將結束，但不用擔心，媽媽還是會火力全開的愛你」，文中還出現超音波照，湧入網友們祝賀「超棒的母親節禮物」、「母親節快樂，太感動了！」
葉長青提及，在婦產科領域中，只要超過35歲的孕媽媽就是「高齡產婦」，高齡產婦最重要的就是「規律產檢」，以避免高血壓、胎盤剝離或前置胎盤等「高危險妊娠」出現，日常生活中，高齡產婦「規律作息」是基本，飲食必須均衡，蛋白質可多補充，並少吃澱粉，以免導致血糖過高。
此外，高齡產婦也更容易面臨「妊娠糖尿病、子癇前症」等常見孕期併發症，且有更高的「流產或子宮外孕」機率；在分娩時，受限於產程較長、遲滯等問題，剖腹產手術的比例也都會顯著增加；葉長青提醒，想要避免「高危險妊娠」，最重要的就是事前與醫師做好完整且適合媽媽的備孕計畫。