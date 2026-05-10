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愷樂第二胎來了！母親節公布喜訊

▲愷樂「蝴蝶姐姐」今（10）日母親節在社群公開，自己懷上第二胎。（圖／愷樂IG@butterfly092288）

超過35歲就是高齡產婦！醫曝注意事項

愷樂「蝴蝶姐姐」今（10）日母親節公布喜訊，42歲她透過 IG 曬出與兒子的合照，並附帶超音波照，；對此台北榮民總醫院婦產科醫師葉長青表示，35歲以上就是「高齡產婦」，能夠懷孕要更加珍惜，2026年母親節這天，愷樂社群發文寫道，文中還出現超音波照，湧入網友們祝賀「超棒的母親節禮物」、「母親節快樂，太感動了！」葉長青提及，在婦產科領域中，只要超過35歲的孕媽媽就是「高齡產婦」，，日常生活中，高齡產婦是基本，此外，高齡產婦也更容易面臨「妊娠糖尿病、子癇前症」等常見孕期併發症，且有更高的「流產或子宮外孕」機率；；葉長青提醒，想要避免「高危險妊娠」，最重要的就是事前與醫師做好完整且適合媽媽的備孕計畫。