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▲鍾明軒（如圖）新嘗試，和朋友環島賣雞蛋糕，生財工具都有了。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

百萬YTR網紅鍾明軒近日才剛自爆一直接不到業配，轉而開團帶貨，沒想到他突然宣布要開啟副業，和朋友環島賣雞蛋糕。鍾明軒表示，自己與朋友僅僅討論10分鐘，就決定啟動賣雞蛋糕計畫，並在短短20天籌備、找老師上課學怎麼製作雞蛋糕。今（10）日在桃園龜山擺攤試營運，提供50份讓客人免費試吃，正式開始斜槓人生。鍾明軒表示，人生的意義是自己找出來的。這次創業的起點相當隨興，僅因朋友一句「在路邊賣雞蛋糕感覺很有趣」，兩人討論不到10分鐘，鍾明軒隔兩天馬上跑去看車。鍾明軒表示，他和朋友在20天內找老師學做雞蛋糕，練習怎麼抓比例、調配方。還有跑完所有行政流程，包括申請相關證件，並備妥材料與設備。 他表示，這是一次為自己創造的新體驗，並將店名取為感性的「美麗的錄過雞蛋糕」，寓意「路過你的日常，也錄下我的人生」。由於鍾明軒先前曾提及目前的經濟狀況與過去不同，引發網友猜測他是否面臨財務缺口。此次宣布賣雞蛋糕，雖然看似「轉行求生」，但首場營運卻豪氣宣布「不販售，純發放」。鍾明軒表示，今天是第一次公開試營運，所以採請客模式，限量50份，而且現場也會有影像記錄，需要願意出現在鍾明軒影片裡的人參與。粉絲看到鍾明軒的新嘗試，也紛紛留言表示：「好好活著、不要管酸民閒言閒語、加油」、「跟你分享一句，尋找生命意義這個問題，問題本身也是答案」、「期待能在某個地方遇見美麗的你」、「記得擺攤場地一定要ok,不要擺到紅線及人行道上，排隊人潮的控管等，營業時手套口罩要備齊，免得被檢舉到灰心。加油，大橘子及永平學弟妹！平鎮站等妳來喔」。