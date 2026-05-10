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立法院8日針對國防軍購特別條例進行三讀，藍白兩黨最終聯手通過7800億元版本，國民黨主席鄭麗文隨即在六月將展開訪美行。媒體人何啟聖9日表示，鄭麗文路線最簡單、也最致命的是自我矛盾，當初訪問中國大陸，對外標榜是要為台灣和平安全開創另一條道路，可是如今對美軍購特別條例從3800億加N，一路走向7800億妥協版，幾乎接近對民進黨軍購邏輯的照單全收，原先「造王者」的角色正在悄悄變質。何啟聖發文表示，藍營從原本堅持3800億加N，到最後接受7800億妥協版，政治上已不是態度轉圜，而是實質放行。若再連同AIT處長谷立言與鄭麗文會談、國民黨駐美代表處與美方行政部門密切聯繫，以及藍營內部傳出「軍購過關有助於提升鄭赴美接待規格」的研判一起觀察，這場軍購轉身，不只是國會攻防，而更像是鄭的訪美工程，乃至2028總統工程的一部分。何啟聖認為，鄭麗文在這場黨內路線拉扯中，事實上向所謂親美派低頭了，鄭原本以3800億加N作為姿態，對內宣稱國民黨不是行政院軍購特別預算的橡皮圖章，對外保留與美方交涉的空間，但最後軍購特別預算完成三讀，說明鄭終究沒有把這張牌打到底，但這並不表示鄭不親美。何啟聖指出，若用博弈論來看，鄭麗文正在進行的，不是一場單純的藍綠攻防，也不是藍營內部正常的政策調整，而是場高風險的三方賽局。鄭先以3800億加N壓低軍購規模，向中國大陸傳遞訊號，而這張牌讓鄭有機會在訪中時墊高身價，甚至創造與習近平會面的政治場景。何啟聖坦言，鄭麗文這招或許可以短期製造「左右逢源」聲量，卻很難長期累積可信度，北京會懷疑鄭見完習近平後，轉身就在軍購上向美方低頭；華府也會懷疑鄭在軍購上拖延折衝，只是為了先取得訪中紅利；國民黨內部則會看見，一個原本承諾「造王造后」的黨主席，正把全黨資源押進自己的2028賭局。何啟聖認為，「這正是鄭麗文路線最簡單、也最致命的自我矛盾」，鄭麗文當初訪問中國大陸，對外標榜是要為台灣和平安全開創另一條道路，可是如今對美軍購特別條例從3800億加N，一路走向7800億妥協版，幾乎接近對民進黨軍購邏輯的照單全收，鄭豈不是自己打臉自己？這樣的和平路線，荒謬得近乎自我打臉。何啟聖分析，鄭麗文原先「造王者」的角色正在悄悄變質，鄭不是替黨內人選鋪路，而是把整個黨的兩岸資源、對美管道、國會黨團與軍購立場，全都收束到自己的身上，國民黨原本期待的是一位替2028抬轎的黨主席，結果鄭似乎愈來愈像是把轎子悄悄轉向自己的人。何啟聖也說，鄭麗文最危險之處，不在於有野心，真正危險的是，鄭把野心包裝成路線，把投機包裝成平衡，把個人造勢包裝成政黨外交，把黨主席變成個人總統初選的前置作業，把訪中包裝成兩岸和平，把訪美包裝成外交突破，把軍購放行包裝成國防理性，但剝開這些包裝，最清楚的一條線，仍然是鄭自己的2028總統路。何啟聖強調，國民黨真正需要的，不是一個在北京與華府之間輪流取悅的黨主席，也不是一個把兩岸和平、對美軍購、訪美規格都拿來服務個人總統夢的政治明星，國民黨需要的是一條能說服人民的國防路線，一套能維持兩岸穩定的戰略架構，以及一個知道黨主席不是個人登基階梯的領導者，否則鄭麗文越是積極鋪路，國民黨越可能被鄭帶進一條看似左右逢源、實則兩面失信的死巷。