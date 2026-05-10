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立法院在藍白主導下通過7800億軍購條例，比行政院版的1.2兆少了4700億元。在台灣自主建構無人機體系的無人機國產與委製未完整納入，引發議論。隨著國民黨主席鄭麗文喊出今年6月即將訪美，美方態度備受關注，鄭麗文則在接受CNN專訪時宣稱國民黨支持深化與美國的合作關係，但又稱台灣不該在美中之間做選擇。根據CNN報導，隨著美國持續呼籲台灣大幅增加防禦開支，以應對中國可能的攻擊，鄭麗文卻主張相反的做法，她告訴CNN，「單靠武器無法保障台灣安全」、「台灣不想成為下一個烏克蘭」。CNN提到，鄭麗文受訪時，由在野黨控制的台灣立法院通過軍購預算的刪減版本。在數月政治僵局後，這項約 400 億美元的計畫被刪減了約三分之一。獲批准的方案保留了數十億美元的美國軍購預算。但削減了台灣本土國防建設部分的資金，包括台灣日益成長的無人機產業部分項目。CNN提到，數個月來，美國官員與軍事分析人士一直質疑，台灣在野黨陣營是否打算阻撓迫切需要的軍事升級，儘管中國正持續加強對這個北京宣稱屬於自己的民主島嶼施加軍事壓力。在刪減政院版國防預算後，鄭麗文仍宣稱，國民黨「是台灣國防最堅定、最忠實的支持者」。強調那 400 億美元預算中有很多內容非常模糊，她補充說，「我們不可能毫無保留地直接授權整個方案。」川普與習近平預計將在中國首都北京會面，屆時他們很可能會討論台灣問題，而台灣議題始終是北京在雙邊峰會中的高度優先事項。鄭麗文則主張，台灣不應被迫在華盛頓與北京之間選邊站。「對美國友好，並不代表一定對中國抱有敵意」；就在幾週前，鄭麗文前往北京，與習近平進行了一場罕見且精心安排的會面。這是十年來中國執政的共產黨與台灣主要反對黨之間首次高層會談。CNN也對曾經猛烈抨擊國民黨「暴政」、支持台灣獨立的激進學生運動人士的鄭麗文，有一天竟會領導她曾譴責的政黨，更不用說在北京與習近平面對面會談的背景認為難以想像。如今，她更公開擁抱北京堅稱是任何兩岸政治對話基礎的「一個中國」框架。鄭麗文則稱，「或許看起來我與習近平有共同語言，但因為兩岸之間存在如此多差異，我們必須找到共同基礎。我相信這是唯一能避免戰爭的方法。」CNN引述台灣國安全官員私下警告的說法稱，北京正利用鄭麗文的交流行動，在川普與習近平峰會前，塑造出台灣政治分裂、且與美方關係較不一致的形象。根據台灣官員說法，即使鄭麗文與習近平會面期間，中國軍機與海軍艦艇仍持續在台灣周邊活動。鄭麗文表示，「如果台灣追求獨立，是的，他們（指中國」已表明將會使用軍事力量」；她自認，「當國民黨重新執政時，軍事對抗與相關活動將會減少，而戰爭的可能性將被完全阻止」。鄭麗文的政治生涯軌跡也引發外界猜測，她可能會在 2028 年競選總統，而對於這個問題，她仍避答，強調「我現在的工作，是全力以赴，確保國民黨能在今年地方選舉中獲勝，並為國民黨做好準備，讓我們能在 2028 年重新執政」。