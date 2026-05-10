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▲侯德竹和親姊姊時隔多年重逢。（圖／翻攝自스튜디오슬램 YT）

韓國實境節目《料理爺爺們》近日播出台灣篇最終回，其中《黑白大廚》主廚侯德竹與親姊姊在台北重逢的片段，成為最催淚的一幕，因為兩人都年事已高，姊姊甚至已經80歲，因此姊弟倆已經睽違5年沒有見過面，重逢後當場相擁落淚，讓不少觀眾看哭。節目最後一晚，一行人前往台北迪化街一間餐廳聚餐，沒想到錄影中侯德竹的手機卻突然響了起來，他接完電話後，透露自己的姊姊就住在台北，因為很久沒見，問了製作組自己能不能中離一下去跟對方見面。走出餐廳後，當侯德竹一看到許久未見的親姊姊現身時，兩人瞬間情緒潰堤，衝上前擁抱對方，姊弟倆一邊流淚一邊握著彼此的手，姊姊說著：「我怕我再也見不到你」，侯德竹則回應：「哎呀你想什麼呢！不要一直亂想。」話鋒一轉姊姊就請工作人員幫忙拍照：「我有朋友很想看你」，對弟弟的事業充滿驕傲。兩人接著在迪化街散步了一圈後就分開，侯德竹在節目中透露，姊姊現在已經80歲，因為長時間沒見面，這次能在台灣重逢讓他百感交集，他坦言，看到姊姊的瞬間，很多情緒湧上來，「真的太久沒見了。」而姊姊也心疼弟弟長年在外忙碌，她提到平常其實都會默默關注弟弟的消息，時隔多年終於能見面格外珍貴。