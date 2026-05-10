台股今年一路從3萬點站上4萬點大關，讓不少投資人荷包賺得滿滿，尤其是選擇ETF長期投資的人，也累積不少資產，就有民眾好奇，「有人買ETF買到虧錢嗎？」吸引不少人點名，00919、00878、00940、009820等ETF，自己買了就虧錢，不過也有人分享，自己購入00940後，因為不斷虧損，因此慢慢出清換成00929，現在00929已經獲利31％。
台股高漲帶動ETF漲勢 他好奇問有虧錢嗎
不少長期投資的投資人，會選擇ETF來當作標的，不僅可分散投資風險，還能領取股息等收益，隨著台股高漲，也讓部分ETF變成「飆股」，就像去年才分割成每股47.16元的0050，現在也已經漲到逼近百元。不過就有民眾在Threads發文詢問，「想知道！！！截至目前為止，有人買ETF買到虧錢的嗎？」
吸引許多人回覆，當中最多人提到的就是推出時轟動一時的「元大台灣價值高息（00940）」，「當初第一次跟風買了00940......」、「00940」、「00940均價9.02，還在堅持中」、「00940超爛，等到10塊賣掉突然漲了」、「我00940平均成本9.8，等了2年多，帳面不含配息終於轉正了。其他ETF 00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、0050（元大台灣50）都效益不錯。00919（群益台灣精選高息）之前小虧，現在也轉正。」
買00940虧損超久 換股成功獲益
有其他內行民眾分享，當初他申購了100張00940，沒想到一買就破發，抱了一年還跌到9.3元，所以他賣掉4分之1的00940，改買00929（復華台灣科技優息），一直到過年前，把所有的00940出清，全部換成00929，雖然當時是賠錢操作，但現在00929已經獲利31％，「真的換股成功」。
還有其他人指出，「去年我買了00919就賠錢」、「00919還在綠」、「去年追高00878買在24，結果虧損了一年在用利息補上虧損後認賠賣出，結果現在27了」、「009820（元大納斯達克精選）……虧了幾百元」。部分人表示，「帳戶唯一賺錢的是ETF路過哈哈，選股眼光有夠差買什麼賠什麼」、「別買高股息的ETF，都不錯」，也有人認為，ETF應該是要長期持有，而不是短時間交易。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不少長期投資的投資人，會選擇ETF來當作標的，不僅可分散投資風險，還能領取股息等收益，隨著台股高漲，也讓部分ETF變成「飆股」，就像去年才分割成每股47.16元的0050，現在也已經漲到逼近百元。不過就有民眾在Threads發文詢問，「想知道！！！截至目前為止，有人買ETF買到虧錢的嗎？」
吸引許多人回覆，當中最多人提到的就是推出時轟動一時的「元大台灣價值高息（00940）」，「當初第一次跟風買了00940......」、「00940」、「00940均價9.02，還在堅持中」、「00940超爛，等到10塊賣掉突然漲了」、「我00940平均成本9.8，等了2年多，帳面不含配息終於轉正了。其他ETF 00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、0050（元大台灣50）都效益不錯。00919（群益台灣精選高息）之前小虧，現在也轉正。」
有其他內行民眾分享，當初他申購了100張00940，沒想到一買就破發，抱了一年還跌到9.3元，所以他賣掉4分之1的00940，改買00929（復華台灣科技優息），一直到過年前，把所有的00940出清，全部換成00929，雖然當時是賠錢操作，但現在00929已經獲利31％，「真的換股成功」。
還有其他人指出，「去年我買了00919就賠錢」、「00919還在綠」、「去年追高00878買在24，結果虧損了一年在用利息補上虧損後認賠賣出，結果現在27了」、「009820（元大納斯達克精選）……虧了幾百元」。部分人表示，「帳戶唯一賺錢的是ETF路過哈哈，選股眼光有夠差買什麼賠什麼」、「別買高股息的ETF，都不錯」，也有人認為，ETF應該是要長期持有，而不是短時間交易。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。