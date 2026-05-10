利菁今（10）在臉書分享被蜜蜂叮傷的意外，配上一張手臂的照片，只見傷口一片紅腫，她無奈寫下，「我在Uber車上被蜜蜂叮傷，你敢相信嗎？」更讓她傻眼的是，司機將蜜蜂打死後，並沒有再關心她的傷勢以及需不需要送醫，抵達目的地之後就讓她下車了，事後利菁喊，「司機大哥道行真高，就醬，大公司的網約車和司機，都沒責任了？」不過利菁也強調，沒有責怪的意思，只是痛到睡不著才PO上網分享。

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利菁搭Uber被蜜蜂咬　司機處理方式惹議

利菁昨日搭乘Uber回家，結果才剛關上車門，手臂立刻像是被電到一樣，一陣疼痛之後，發現疑似是蜜蜂，剛好身邊的朋友是醫師，先替她檢查傷口是否有毒針，越晚拔掉毒液會分泌越多，傷口會越嚴重。

利菁回頭一看，後車廂的門上真的停了一隻大蜜蜂，車上3個人都緊張起來，司機當下立刻請他們下車，接著打開後車廂和蜜蜂對決，接著說，「利菁小姐，別生氣，我幫你打死了！」

利菁內心存疑，「結案？我還沒開口喊冤。就醬？傷口太痛也就迷迷糊糊給高明的司機大哥呼嚨下車了。」事後利菁想想，各行各業都需要學習面對突發狀況的應對方式，還說司機大哥道行真高，「就醬，大公司的網約車和司機，都沒責任了？但這是最好的解決之道嗎？你們看法呢？」不過利菁也強調，因為傷口又痛又癢，睡不著覺，才寫下紀念，沒有責怪的意思，感嘆大家生活都不容易。

不少人看到利菁分享的傷照都說，「菁姐，好好照顧傷口」、「看起來很嚴重，趕快去看醫生」、「看起來紅腫 好疼」、「這經歷也是絕了」，還有人提出建議，要利菁找車行賠償，如果對蜜蜂的針過敏可能會出大事。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...