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今天是母親節，每個家庭都在歡慶這個溫馨又快樂的節日，不過，對於辛苦的職場媽媽來說，卻是蠟燭多頭燒！現代媽媽們是否處於窮忙窘境？yes123求職網近日做出調查，結果顯示，職場媽媽自評「生活疲勞指數」，平均落在80.5分，創下七年以來新高，更有高達九成六的媽媽透露，曾有過離家喘息一下的念頭，可見職場媽媽們的母親節願望，是想能真正放鬆一天。yes123求職網進行「職場媽媽焦慮感與疲勞指數調查」，調查指出，媽媽們的「職場焦慮感」來源，在可複選狀況下，前五名分別為：「長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力」（57.6%）、「無法配合加班、應酬、出差」（56.5%）、「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」（50.2%），以及「職涯規劃因小孩狀況而受限」（43.5%）、「求職、面試時遭歧視」（42.4%）。除此之外，「家庭焦慮感」的主要來源，在可複選狀況下，前五名分別是：「下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理」（72.9%）、「子女教育學習問題」（66.8%）、「錯過陪伴小孩成長的時間」（56.4%），以及「開銷增加與支出分配問題」（55.3%）、「子女托育照顧問題」（45.3%）。而憂心收入減少、工作難找，陪小孩的時間也不夠，「窮忙的」職業婦女還要擔心自己過勞！職場媽媽自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在80.5分，不但略高於去年的80.3分，以及前年的79.5分，更創下七年以來新高，其中甚至有兩成（19.9%），自認達到「100分滿分」的狀態，屬於異常疲憊程度。若以行業別交叉分析，職場媽媽「疲勞指數」的前五名，依序為「大眾傳播與公關廣告」（88.2分）、「醫護與生技」（86.7分）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（85.4分），以及「批發零售與貿易」（84.1分）、「金融保險與會計統計」（82.9分）。更有高達96.1%職場媽媽透露，「曾有過」離家喘息一下的念頭，而且如果想真正休息的話，平均一次需要休息9.8天，其中更有18.7%表示，其實需要離家喘息「16天（含）以上」，也就是超過半個月才夠。整體而言，調查指，職場媽媽替自己目前的「工作表現」，平均打了82.3分，高於去年的81.3分；其中自評「滿分（100分）」的，也佔了14.6%。相較之下，對於「母親的角色表現」上，平均僅給自己47.2分，低於去年的48.5分；自評「零分」的，也佔了19%；分數不但明顯低於工作表現，自評結果也不算及格，代表未來仍有許多努力改善的空間。然而，調查也發現，對職場媽媽來說，想保持事業與生活的平衡，似乎仍存在難度，對於目前的工作，有高達九成五的媽媽們，覺得「不能」兼顧家庭與事業。調查也指出，在今年的母親節願望，職場媽媽最期盼的是「家人健康」（65%）、「小孩懂事聽話」（58.8%）、「真正休息放鬆一天」（55.7%），以及「另一半升職加薪」（54.7%）、「家人感情融洽」（44.4%）。整體來看調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，當生活中有了小孩後，雖然算是「甜蜜的負擔」，職場媽媽卻更擔心工作壓力、工作時間，是否因此讓家庭和事業失衡，甚至導致親子或夫妻關係疏離。楊宗斌憂心，除了子女外，媽媽們可能還要照顧長輩（公婆、父母），以及分擔丈夫扛家計的責任，她們在家裡是「三明治族」，同時出門工作，還要面對來自公司的績效要求，職場媽媽生活呈現「四頭燒」的結果。他提醒，職場媽媽們要學習適時與適度放鬆、休息，不然恐怕會承受不住壓力，導致身心狀態崩潰。