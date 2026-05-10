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適逢母親節，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（10）日提出「雄愛媽媽三大承諾」市政願景，從育兒支持、照顧媽媽到女性多元發展三大方向出發，盼打造對孩子最友善、對家庭最支持、對母職最溫暖的城市。賴瑞隆表示，自己出身勞工家庭，媽媽長年在菜市場擺攤賣水果、包肉粽，清晨天還沒亮就需起床備料、補貨。小時候放學後，他也常到市場幫忙，那些一起忙進忙出的日子，不只是童年的生活日常，更成為他與母親之間最深刻的回憶。賴瑞隆說明，許多高雄媽媽都是如此，一邊撐起家庭、一邊照顧孩子，總把最好的留給家人。因此，他始終認為，一座進步的城市，不只要照顧孩子，更要成為媽媽最堅強的後盾。他也藉著節日獻上祝福，祝大家「母親節快樂」。賴瑞隆指出，從新手媽媽、多寶媽媽，到承擔照顧責任的代母職者，撐起的不只是家庭日常，更是整座城市的未來。然而面對少子化、育兒成本上升與家庭照顧壓力增加，育兒早已不是單一家庭的責任，而是城市必須共同承擔的重要課題。此次也進一步搭配既有政見「希望高雄：幸福首都工程」，提出「雄愛媽媽三大承諾」。賴瑞隆說，第一是「育兒神隊友」。將提高生育補助至每胎5萬元、加碼育兒津貼、推出全國首創的孕婦專屬禮「幸福孕哺枕」、朝「一國小學區一公托」目標邁進，並成立「高雄育兒基金」，升級親子館、共融遊戲場與複合式小型兒童圖書館，同時整合嬰幼兒健康發展與早療支持系統。第二「媽媽好靠山」。將擴大孕前健檢、孕產醫療諮詢與心理健康支持，推動產後到宅照顧、爸爸育兒衛教，搭配「每童60小時延托券」，針對全市公托及準公托收托兒童每年補助延托60小時，有特殊需求的孩子，再加碼補助至每年100小時，讓家長可依需求彈性使用；此外，並結合社區據點等系統，打造更完整的照顧網絡。第三「女力新未來」。將推動女性重返職場扶助、友善育兒職場，以及創業、職訓與數位技能支持；同時強化新住民女性的協助，並擴大女性參與公共事務及城市治理的平台。賴瑞隆強調，媽媽們總把最好的留給孩子，高雄要把更多溫柔留給媽媽。未來將持續推動更完整的育兒與照顧政策，延續陳其邁市府的治理成果，與市民攜手打造全台最有溫度、最有愛、最幸福的城市。