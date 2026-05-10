有結婚計劃的情侶應該什麼時候買房呢？近期有一位民眾表示，和女友有結婚共識，不過卻因為買房規劃出現不同意見，女友堅持要購買3、4年後完工的預售屋，在經過討論後女友才同意購買成屋，但需要登記兩個人的名字，這樣才有安全感，讓民眾相當傻眼，認為房貸都是自己出的，為什麼要登記女友的名字，引起眾人討論。
女友要安全感、要求共同登記 他無法理解
原PO在Dcrad發文表示，自己和女友交往2年，已經有結婚共識，最近原PO有規劃要買房，和女友多少會聊到相關話題，他也覺得之後要一起住，所以會一起看房，但討論過程中，卻出現分歧。女友一開始堅持要買3到4年後完工的預售屋，但是原PO想買能直接住進去的成屋，後面跟女友討論很久，女友才說可以買成屋，但是房子必須登記2個人的名字。
原PO當下就覺得很奇怪，詢問女友有要幫忙出房貸嗎？女友竟表示，因為她賺得比較少，所以按薪水比例8、2分，後來女友又說，婚後買就可以只掛原PO名字，因為她會沒有安全感，讓原PO相當傻眼，婚後再買房、房貸全都原PO出，未來如果離婚，房子卻要強制平分，「難怪之前一直堅持要買3、4年後才蓋好的預售」。
後來原PO女友只要談到房子都會講到安全感，或是說原PO沒有把女友放進未來裡，「我很不解，她卻覺得這很理所當然，買個房子為什麼扯這麼多」，搞到自己也懷疑，婚前買房真的很不合理嗎？原PO也想詢問大家，是否能要求女友簽婚前協議，將財產提前做好劃分。
沒出錢掛名不合理 有相對付出才公平
PO文一出，許多人表示，「沒出錢沒她的名字很合理，她要掛名就叫她也付錢啊，扯什麼安全感，她也可以自己在婚前買一間啊」、「不想人財兩空至少要簽婚前協議，她要安全感，你就不用？」、「掛兩人名字呀，持分她2你8呀，這樣兩人都有安全感了」。
不過也有人認為，婚前買房對於沒掛名的一方不太公平，因為婚後的確會運用到家庭資源付房貸，如果未來要養育小孩，對女生來說就不太公平，「我支持婚後買～但前提是雙方出錢55分，彼此都要安全感就公平點55分吧，未來如果有一方為了小孩或家庭在其他地方付出更多，再來溝通費用怎麼出」，若女方薪資跟男方差太多，就要在家事或其他地方多付出一些。
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原PO在Dcrad發文表示，自己和女友交往2年，已經有結婚共識，最近原PO有規劃要買房，和女友多少會聊到相關話題，他也覺得之後要一起住，所以會一起看房，但討論過程中，卻出現分歧。女友一開始堅持要買3到4年後完工的預售屋，但是原PO想買能直接住進去的成屋，後面跟女友討論很久，女友才說可以買成屋，但是房子必須登記2個人的名字。
後來原PO女友只要談到房子都會講到安全感，或是說原PO沒有把女友放進未來裡，「我很不解，她卻覺得這很理所當然，買個房子為什麼扯這麼多」，搞到自己也懷疑，婚前買房真的很不合理嗎？原PO也想詢問大家，是否能要求女友簽婚前協議，將財產提前做好劃分。
PO文一出，許多人表示，「沒出錢沒她的名字很合理，她要掛名就叫她也付錢啊，扯什麼安全感，她也可以自己在婚前買一間啊」、「不想人財兩空至少要簽婚前協議，她要安全感，你就不用？」、「掛兩人名字呀，持分她2你8呀，這樣兩人都有安全感了」。
不過也有人認為，婚前買房對於沒掛名的一方不太公平，因為婚後的確會運用到家庭資源付房貸，如果未來要養育小孩，對女生來說就不太公平，「我支持婚後買～但前提是雙方出錢55分，彼此都要安全感就公平點55分吧，未來如果有一方為了小孩或家庭在其他地方付出更多，再來溝通費用怎麼出」，若女方薪資跟男方差太多，就要在家事或其他地方多付出一些。