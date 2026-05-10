前主人留下的最後一份愛！近日國外一間收容所分享了一段感人的遭遇。有熱心民眾在停車場發現了一隻孤零零的小黑狗，脖子上繫著用粗繩做成的簡陋項圈，上面還細心地綁著一個塑膠袋。收容所志工打開一看，裡面竟然是前主人留下的「心碎字條」。這段充滿無奈與感傷的故事在網路上傳開後，立刻引起廣大迴響，也讓狗狗在極短的時間內就順利找到了溫暖的新家。

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脖子上夾著求救訊號！前主人遺棄背後藏苦衷

美國密西根州動物收容所 Kent County Animal Shelter 日前接獲了一個特殊的案例。有一隻毛色黑亮、看起來被照顧得相當不錯的小黑狗，被發現遺棄在停車場邊緣的紙箱內。好心民眾將牠送往收容中心後，志工在牠那簡陋的繩索項圈上，發現了一個防水的塑膠夾鏈袋，裡面靜靜躺著一張親筆寫下的字條。

當志工小心翼翼地取出字條後，看見上面用有些不穩、甚至帶著顫抖的筆觸寫著：「我的名字叫做魯基（Rukey），請幫幫我，帶我回家。」

▲志工小心翼翼地取出字條後，看見上面用有些不穩、甚至帶著顫抖的筆觸，讓許多人分析前主人應該是老年長者。（圖／Kent County Animal Shelter）
▲志工小心翼翼地取出字條後，看見上面用有些不穩、甚至帶著顫抖的筆觸，讓許多人分析前主人應該是老年長者。（圖／Kent County Animal Shelter）
這簡短的字句彷彿承載了前主人巨大的悲傷與苦衷，也讓不少網友看完後，也忍不住心碎「看這字跡感覺前主人是老年人，可能是生病了才想幫狗狗找新家，但方式做錯了」、「看狗狗的毛色就知道他先前被照顧得很好，希望前主人一切安好」、「主人應該是年老了...可能負擔不起醫藥費，也擔心無法好好照顧狗狗」。

因為紙條迅速重獲新家！魯基的新生活正式展開

藉由這次的事件，Kent County 收容所也趁機向社會宣導。他們強調，若飼主真的遇到無法克服的困難、不得不幫寵物尋找新主人時，歡迎直接尋求收容所的正式協助。官方會盡全力提供任何可能的資源，甚至協助辦理認養流程，而不是讓毛孩獨自暴露在危險的戶外環境中。

▲因為前主人留下的心碎字條，讓魯基（Rukey）故事迅速在網路上發酵，立刻找到了愛牠的新主人。（圖／Kent County Animal Shelter）
▲因為前主人留下的心碎字條，讓魯基（Rukey）故事迅速在網路上發酵，立刻找到了愛牠的新主人。（圖／Kent County Animal Shelter）
同時也因為前主人留下的心碎字條，想要認養魯基（Rukey）的愛狗人士們紛紛前往收容所報名，最終也迅速找到了新家，「有一個美好的家庭遇到了 Rukey，他們的心中充滿了愛。Rukey 現在已經前往她的新家，為新家庭帶來了喜悅」。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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