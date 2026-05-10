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在日本演藝圈以「遊戲高手」著稱的男神佐藤健，近日在個人頻道邀請到他心目中的「俄羅斯方塊女王」、歌后宇多田光進行對決！沒想到，這場世紀大戰卻成了一邊倒的無情屠殺。即便宇多田光大方讓步，拉遠距離、站在健康步道上，還選擇了難度最高的模式，讓佐藤健選用最簡單的模式，佐藤健依然被宇多田光虐得體無完膚。佐藤健在過程中頻頻崩潰，抱頭直呼：「等一下！前輩太快了！」場面相當爆笑。事實上，宇多田光強悍的遊戲實力早已不是秘密，她透露自己十幾歲時就在電視節目中展現過俄羅斯方塊天賦，甚至曾主辦過全國大賽，甚至強到連任天堂官方的遊戲開發部人員都親自下場挑戰，雙方殺得難分難捨、互有勝負。第一回合兩人選的難度都一樣，宇多田光輕鬆就贏過佐藤健。因此在第二回合時，佐藤健為了增加贏面，問能不能讓他選最簡單的模式，宇多田光不但大方答應，同時自己選的還是最難的「激辛」模式，但佐藤健依舊慘敗。第三回合又加碼讓宇多田光「踩健康步道+快問快答」，試圖藉由疼痛和思考來轉移宇多田光的注意力。然而，宇多田光一邊優雅地分享自己去印度旅遊、練皮拉提斯的心得，手指一邊神速移動，再度以壓倒性優勢獲勝，讓佐藤健完全看傻眼。落敗後的佐藤健一臉生無可戀，笑稱：「根本不知道是怎麼被打倒的，回過神來已經在看著天花板」，並乖乖認領終極懲罰，「將自己的社群帳號交由宇多田光自由發文一次」，讓全網粉絲都興奮直呼：「太期待會發什麼文了！」