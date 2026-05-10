2026一年一度Mother's Day母親節就是今天，《NOWNEWS今日新聞》記者昨（9）日晚間，直擊UNIQLO西門店，發現大批人潮聚集在手扶梯旁不是為了買衣服，原來是在UNIQLO FLOWER幫媽媽挑禮物；記者現場看到520元的限定花束一束難求，康乃馨專區貨架更是幾乎被掃空。常態花束149元起、現場包裝服務才30元，還附贈小卡片，原來買花送媽媽平價又實惠。
不是買衣服！母親節直擊一堆人衝UNIQLO FLOWER 貨架全掃空
《NOWNEWS今日新聞》記者於5月9日晚間，到UNIQLO西門店逛街，一入店就發現大批人潮聚集在手扶梯旁，仔細一看，大家不是為了買衣服，原來是在UNIQLO FLOWER專區幫媽媽挑禮物。
記者現場看到UNIQLO FLOWER母親節限定花束要價520元，但花架上空蕩蕩、一束難求；轉向花車前方的康乃馨專區，貨架更是幾乎被掃空。但一旁的花材仍有大批民眾在選購。
UNIQLO花束149元起！現場包裝服務才30元：還附贈小卡片
記者查詢UNIQLO官網，UNIQLO FLOWER的常態花價，當季鮮花一束價格為149元、3束390元，第4束起為130元；而現場自行選購花材，只要再加30元就能享有包裝服務，還附贈小卡片與植栽養護說明卡。
尤其，記者發現，花束包裝紙竟然還能挑選喜歡的顏色；不少鮮花還是國外進口的，更發現有「迷你康乃馨」；想送懶得照顧花的務實媽媽，推薦帶盆植栽也很適合，白盆一盆190元、黑盆則是290元。
逛街買衣服順便買花！客製服務：平價實惠又好看
民眾王小姐向記者透露，原本沒有打算在外面慶祝母親節就怕人擠人，來UNIQLO逛街剛好看到有賣花也不貴，帶一小束回家給媽媽驚喜感覺很不錯。
而陳同學則說，自己是第一次想買花，也不知道一時要去哪裡找花店，想起朋友說過這裡有賣花就來看看，旁邊也有賣衣服、逛起來不會太尷尬。
這一鍋套餐送「復古即可拍」！燒肉同話送肉肉花蛋糕慶祝母親節
歡慶母親節，「這一鍋」推出母親節限定套餐，開吃日本A5
和牛、珍選海鮮拼盤免費升級極鮮大鮑魚，四人海陸饗宴套餐優惠3999元，再加送一台「 限量復古即可拍相機」，直接為母親節歡聚時刻留下美好回憶照片。
而燒肉同話則為小家庭推出「三人燒肉饗宴」，集結A5日本和牛翼板與澳洲和牛板腱雙享主餐3688元，並特別獻上「肉肉花蛋糕」慶祝母親節；想要「限量復古即可拍相機」，也可以點購任一套餐，使用299元加購。
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《NOWNEWS今日新聞》記者於5月9日晚間，到UNIQLO西門店逛街，一入店就發現大批人潮聚集在手扶梯旁，仔細一看，大家不是為了買衣服，原來是在UNIQLO FLOWER專區幫媽媽挑禮物。
記者現場看到UNIQLO FLOWER母親節限定花束要價520元，但花架上空蕩蕩、一束難求；轉向花車前方的康乃馨專區，貨架更是幾乎被掃空。但一旁的花材仍有大批民眾在選購。
記者查詢UNIQLO官網，UNIQLO FLOWER的常態花價，當季鮮花一束價格為149元、3束390元，第4束起為130元；而現場自行選購花材，只要再加30元就能享有包裝服務，還附贈小卡片與植栽養護說明卡。
尤其，記者發現，花束包裝紙竟然還能挑選喜歡的顏色；不少鮮花還是國外進口的，更發現有「迷你康乃馨」；想送懶得照顧花的務實媽媽，推薦帶盆植栽也很適合，白盆一盆190元、黑盆則是290元。
民眾王小姐向記者透露，原本沒有打算在外面慶祝母親節就怕人擠人，來UNIQLO逛街剛好看到有賣花也不貴，帶一小束回家給媽媽驚喜感覺很不錯。
而陳同學則說，自己是第一次想買花，也不知道一時要去哪裡找花店，想起朋友說過這裡有賣花就來看看，旁邊也有賣衣服、逛起來不會太尷尬。
歡慶母親節，「這一鍋」推出母親節限定套餐，開吃日本A5
而燒肉同話則為小家庭推出「三人燒肉饗宴」，集結A5日本和牛翼板與澳洲和牛板腱雙享主餐3688元，並特別獻上「肉肉花蛋糕」慶祝母親節；想要「限量復古即可拍相機」，也可以點購任一套餐，使用299元加購。
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