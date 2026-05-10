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吳怡霈近來正忙於舞台劇《婚姻倒數》的巡演，沒想到昨晚高雄巡演時發生意外，她的角色第一場戲是跳樓戲，坐在頂樓圍牆邊和男主角道別，沒想到演出時圍牆塌了，她也跟著往後倒，重摔頭直接落地，她用意志力撐完整齣戲，馬上去急診檢查，吳怡霈說，「好可怕，爬回側台後嚇到哭出來，全身發抖。」吳怡霈昨晚在高雄演出時發生意外，她的角色第一場戲是跳樓戲，坐在頂樓的圍牆邊和男主角道別，沒想到演出時圍牆塌掉，「我整個人跟著圍牆往後，重摔頭落地，我跟Gaby （藍鈞天），痛的從地上爬到側台，暗燈換場。好可怕，爬回側台後嚇到哭出來，全身發抖。」更煎熬的是，那是第一場戲，吳怡霈利用意志力和腎上腺素撐完全場，「幸好，我跟藍鈞天，都沒有明顯外傷，謝謝宇宙。」演出結束後兩人去急診是做檢查，雖然初步判定頸椎跟頭部都沒有大礙，但今天一醒來，全身像被卡車輾過。弔詭的是，吳怡霈當時換好衣服在等待上場時，突然靈光一閃，拿了護膝拴上，「真的不知道為什麼，因為一直以來這場戲明明不需要護具的，但我就是穿上了，意外發生，回到側台，服裝師立馬上前確認我有沒有受傷，說『還好你有穿護膝』。」吳怡霈開完笑說，下次演出要比照滑雪護具的規格，還要戴安全帽，也希望所有台前幕後的人都平安。