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包括 00927、群益科技高息成長（00946）、元大高股息（0056）等9檔台股高息ETF同時持有這兩檔股票，使得績效大進補，在近一週績效均打敗大盤，其中更以00927週漲16.43% 漲幅最出色，不僅是9檔之冠，更是包括正二在內的87檔台股ETF中週漲幅第一名。

▲9檔同時持有聯電、聯發科台股高息ETF績效表現。（圖╱法人提供）

台股近一週大漲2677.31點，漲幅6.88%，其中晶圓代工廠聯電股價創26年新高，週漲幅18.11%，而聯發科股價也創新高，週漲幅39.08%，也帶動持有雙聯（聯電、聯發科）張數高的台股ETF績效表現亮眼，其中9檔近一週績效打敗大盤。尤其以群益半導體收益（00927）週漲16.43%，成ETF漲幅之王。聯電、聯發科這兩檔權值股是台股高息ETF的重要成分股，統計共有群益投信台股ETF研究團隊表示， AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。與此同時，部分傳統產業與新興領域的復甦也為投資者提供了多元化的選擇，豐富了資產配置的可能性。整體而言，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。科技股表現仍值關注，而這當中也有不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選。群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。針對當前台股盤勢與產業趨勢，他認為，投資人可維持積極的操作策略，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。