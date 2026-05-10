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女星大牙（周宜霈）近日在八點檔《百味人生》中有吃重戲碼，在一場報應戲中被對手演員當眾甩了多個巴掌，突如其來的重擊讓她瞬間錯愕，卻為了拍攝進度只能忍耐吞下。沒想到大牙的媽媽「秀卿女士」看到播出後，氣得在母親節打電話問女兒：「為什麼沒保護好自己？為什麼讓人打臉？」，母女倆因此爆發激烈爭執，讓大牙在母親節苦惱著該怎麼跟媽媽和好。在三立八點台劇《百味人生》最新劇情中，大牙飾演的反派「青艾」與陳謙文飾演的「志捷」惡行終遭揭發。劇中兩人原本風光出席領獎，卻被現場眾人揭穿掏空公司30億元的金流證據。隨後上演報應戲碼，一盆紅漆從天而降淋透兩人，恩曦（林萱瑜 飾）更是情緒全面爆發，為了討回失去的婚姻與未出生的孩子，當眾狠甩青艾多個巴掌。強烈的衝突張力讓昔日風光人物瞬間跌入深淵，成為極有戲劇張力的現世報戲碼。關於這段戲，大牙在IG發文表示，休假第一天就與母親陷入冷戰，原來是身為忠實觀眾的媽媽看到巴掌戲後，氣沖沖地打電話質問：「為什麼是真的打到臉？」大牙表示，她媽媽依循的準則是，孩子不乖可以打，但唯獨不能打臉，因為女兒的臉只有親生母親能打。看到女兒在螢幕上受辱，媽媽既心疼又自責，訓斥大牙為什麼不先跟對方溝通、為什麼沒保護好自己。面對母親大人的怒火，大牙表示，當時對手演員在完全沒告知的情況下，就重重地扇了她巴掌，讓她當下極度錯愕，「為了不讓拍攝進度延後，即便對方在完全沒告知的狀況下，重重的煽了我巴掌，我也只能忍住繼續表演，讓拍攝盡快完成。」大牙表示，因為滿腹委屈，加上媽媽不停地訓斥她，讓她在電話中忍不住回了幾句傷人的話，導致今年的母親節氣氛降至冰點，「我理解身為一個母親，她是心疼又自責。我也因為委屈而回了話。」看著去年接愛犬回家與母親團聚的照片，她無奈地說：「我還在思索著要怎麼跟她和好，母親難，女兒也難」。