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美國人形機器人新創Figure AI，最新發布的影片中，兩台人形機器人走進一間臥室後，先後完成掛外套、闔上筆電、收起耳機等動作，接著分別站到床的兩側，協力整理枕頭與棉被，並在不到2分鐘內把床鋪整理完成。Figure AI表示，這是未來生活情境的重要示範，也就是智慧人形機器人能在真實人類環境中彼此協調，完成共同目標。對人類來說，鋪床可能只是日常家務，但對機器人而言並不簡單。Figure AI指出，兩台機器人不是單純各做各的，而是必須理解彼此動作，同時，棉被不像硬物有固定形狀，也沒有清楚分界，機器人必須預判對方動作，並隨著布料摺疊、垂落或滑動即時調整。此外，機器人還要能在房間內移動，並在不同任務間切換。Figure AI人工智慧總監Corey Lynch也在社群平台X表示，影片中的機器人彼此之間沒有明確訊息傳遞，而是完全透過視覺方式協調，例如點頭等動作。他也強調，影片為正常速度拍攝，機器人全程自主運作，並非由人類遠端操控。Figure AI表示，這次展示使用的是今年稍早推出的Helix 02模型，並透過新增訓練資料，讓機器人能處理更複雜任務，包括開門、推動家具，以及披掛衣物等。不過，公司尚未說明人形機器人何時能正式進入一般消費市場。隨著人形機器人應用加速發展，相關AI訓練資料需求也同步升溫。部分AI訓練新創表示，越來越多機器人公司需要高品質資料，用來訓練機器人理解日常家務動作，而資料建立方式包括請人拍攝摺衣服、放碗盤進洗碗機等日常任務。Figure AI目前已募資超過10億美元，估值達390億美元。不過，這個市場競爭也越來越激烈，特斯拉正在開發自家人形機器人Optimus，成為Figure AI的主要競爭對手之一。Figure AI執行長Brett Adcock過去曾表示，他相信人形機器人會在有生之年普及。他也曾形容，自己的目標是打造能彼此共享知識、甚至像「新物種」般演進的機器人。去年，他宣布Figure AI不再與投資方OpenAI合作開發機器人AI模型，原因是OpenAI也計畫自行投入人形機器人領域。