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▲鄭嘉睿（右）公開未來在台灣計劃，目前希望可以好好療癒自己。（圖／翻攝自韓國女生Judy YT）

韓國啦啦隊女神鄭嘉睿今（10）日登上YouTube頻道「韓國女生Judy」，透露自己確定來台灣發展，在韓國擁有8年應援資歷的她，因為曝光過去一年遭到職場霸凌內幕獲得更多知名度，不過她在影片中坦言，其實自己一度擔心公開事件後，會成為自己人生中的「污點」，因此決定轉換軌道重新開始，她透露目前最大的目標，好好地「療癒自己。」談到來台生活，鄭嘉睿透露自己一直都很喜歡台灣，「台灣是我最想念的地方。」因此決定暫時定居台灣，用旅行、美食與文化體驗來療癒受傷的內心，她目前尚未決定加入哪一支台灣球隊，而是希望先讓自己休息，好好重新整理狀態；此外鄭嘉睿也提到自己正在積極學習中文，希望未來能直接與台灣粉絲交流。至於原本預計舉辦的粉絲見面活動，鄭嘉睿因霸凌事件影響情緒，因此決定延期至6月舉行，並向已購票的粉絲表達歉意，影片曝光後，粉絲紛紛留言替她加油，希望她能在台灣重新找回笑容，也期待她未來能以更健康快樂的狀態再次站上應援舞台。鄭嘉睿過去曾活躍於韓國多個職業運動應援圈，2018年至2025年間效力於韓職棒起亞虎 ，期間更擔任4年副隊長與1年隊長，在韓國啦啦隊圈擁有高人氣，此外，她也曾參與男排水原韓國電力大、女排現代建設等，資歷相當完整。