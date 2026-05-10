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▲Judy透露素泳因為被上司霸凌，留下了傷口。（圖／翻攝自韓國女生Judy YT）

韓國啦啦隊員鄭嘉睿日前公開控訴遭上司長期霸凌，同時宣布退出韓國啦啦隊界，引發外界震撼，她今（10）日登上YouTube頻道「韓國女生Judy」，透露自己未來將定居台灣發展，同時公開另一名在台灣發展的啦啦隊女神「素泳」，也有著被同一位上司欺凌的過往，甚至頭上還留著傷痕，讓人超心疼。鄭嘉睿過去曾活躍於韓國多個職業運動應援圈，2018年至2025年間效力於韓職起亞虎 ，期間更擔任4年副隊長與1年隊長，在韓國啦啦隊圈擁有高人氣，不過外表充滿笑容的她，私下卻經歷長達一年的職場霸凌。在影片中鄭嘉睿透露「並非只有自己長期遭到霸凌」，現在同為在台灣發展的啦啦隊女神「素泳」也是受害者，鄭嘉睿表示，素泳同樣長期遭到同一名上司欺壓，某次因對方不停大聲催促「快點、快點」，導致她在慌亂中撞傷額頭，留下至今仍清晰可見的傷疤。更令人心疼的是，素泳當時甚至在流血狀態下，仍被要求繼續完成啦啦隊應援工作，Judy表示自己過去不知道真相時，還曾誤以為那道傷疤是喝醉跌倒造成，甚至開過玩笑，直到後來才知道那其實是職場霸凌下留下的傷痕。鄭嘉睿表示，她不希望後輩們繼續承受同樣的痛苦，因此最終決定公開一切，她也感謝Judy一路上的支持與鼓勵，「不應該因為害怕輿論，就把不正義的事情藏起來。」談到未來規劃，鄭嘉睿透露目前將以定居台灣、休息療癒自己為主，也希望透過學中文、體驗文化與美食，重新找回生活步調。至於是否加入台灣職棒或其他球隊，她則表示目前尚未決定，希望先把身心狀態調整好。