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斯里蘭卡宗教界日前傳出高僧涉嫌綁架性侵未成年少女的性醜聞，根據《BBC》報導，由於該名佛教領袖在宗教界位高權重，儘管當局早已鎖定嫌疑人但警方動作卻異常緩慢，直到引發社會公憤後才有正式動作。《BBC》報導指出，這起震驚全國的性醜聞始於今年3月初，當時就有警方接獲民眾報案，稱一名年僅15歲的未成年少女遭到非法綁架與拘留。隨著調查深入後，受害少女才向警方坦承自己不只被非法居留限制人身自由，還曾多次遭受性虐待，而隨著案情隨即急轉直下，嫌疑人更是指向了在政經界擁有強大影響力的宗教領袖赫馬拉塔納。作為斯里蘭卡地位最崇高的佛教領袖之一，赫馬拉塔納（Pallegama Hemarathana Thero）在當地被尊為「八大聖地」首席長老的宗教領袖，目前已由可倫坡地方法院下令羈押。值得關注的是，斯里蘭卡國家兒童保護局（NCPA）早已鎖定嫌疑人並公開敦促執法，這次警方的逮捕行動卻顯得異常遲緩，引發社會公憤，質疑執法單位是否因礙於嫌犯的僧侶身份而不敢作為。直到輿論與民間團體的強力施壓下，警方才於5月8日採取行動，並在可倫坡一家私人醫院將正接受治療的赫馬拉塔納逮捕歸案。承辦官員指出，該名受害少女的母親亦因涉嫌教唆並協助犯罪，同步遭到逮捕羈押。法庭為了防止嫌疑人利用其龐大的人脈資源潛逃，已正式向移民局下達限制出境令，並要求將其從私立病房轉移至條件嚴謹的監獄醫院候審。在斯里蘭卡，佛教僧侶不僅是精神支柱，更在憲法層面享有特殊地位，並對政府決策具備深遠的政治影響力。高階長老涉案被捕在當地實屬罕見，甚至被視為社會禁忌。然而，近年來斯里蘭卡佛教界並不平靜，今年初才發生多名僧侶集體走私大麻入境案，加上此次指標性的性侵案件，已讓不少民眾開始反思宗教特權是否凌駕於法律之上。截至目前，赫馬拉塔納尚未對相關控訴發表任何公開評論，其法律團隊亦保持沉默。此案預計將於5月12日正式開庭，屆時法庭的裁決不僅將決定這位宗教領袖的命運，更將被視為斯里蘭卡司法體系在面對宗教威權時，能否貫徹程序正義與保護兒少權益的重要指標。