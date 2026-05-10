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小美冰淇淋新口味爆紅！粉絲大讚「像在北海道」贏過原味

▲小美冰淇淋Plus+「香草玫瑰鹽焦糖」新口味。（圖／記者蕭涵云攝）

小美冰淇淋Plus+「香草玫瑰鹽焦糖」真實口感曝！記者實測分享

記者實際吃起來是熟悉中的奶香、再搭配上焦糖，算是味道足夠、不會過於甜膩。

但老實說，香草玫瑰鹽焦糖的「真實口感」，其實幾乎吃不到玫瑰鹽的鹹與香😅；

▲小美冰淇淋新口味外盒長得與原味有點像，注意中間有寫上「Plus+香草玫瑰鹽焦糖」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲從中間挖著吃，焦糖漿比較集中且濃郁。（圖／記者蕭涵云攝）

記者認為，作為一顆不過份死甜的焦糖冰淇淋來說，算是實惠好吃。

▲喜歡重口味收尾的人，可把中心焦糖留到最後；反之，喜歡平衡口味的，建議一層層向下刮取。（圖／記者蕭涵云攝）

星冰樂平替版！85度C「杜拜可可冰沙」90元爆紅

台灣人心中的國民冰品「小美冰淇淋」出新口味了！近期默默在社群爆紅的小美冰淇淋Plus+「香草玫瑰鹽焦糖」，有鐵粉大讚「跟在北海道旅行，吃到念念不忘的焦糖冰淇淋很像」，才30元好吃到不行，直呼「有點勝過原味」。讓近期默默在社群爆紅的小美冰淇淋新口味Plus+「香草玫瑰鹽焦糖」，有鐵粉大讚「朋友分享，小美冰淇淋有個新口味，跟我們在北海道旅行，吃到念念不忘的焦糖冰淇淋很像」，找了好久終於找到、才30元好吃到不行，直呼還吸引不少美食部落客分享，認為；還說名字多了Plus+一看就很欠買；還有內行人推薦，實在讓《NOWNEWS今日新聞》記者太好奇，今（10）日直衝7-11超商，把小美冰淇淋Plus+「香草玫瑰鹽焦糖」買回來試吃，一打開乍看細細幾條褐色線條、感覺焦糖沒有加到很多，除非手搖飲料都喝無糖不加料的民眾，再請斟酌。小美冰淇淋Plus+「香草玫瑰鹽焦糖」原價30元、現在7-11還有第二件6折，所以記者也從善如流地一次買回兩顆，拍照分享給大家（笑）。最後，《NOWNEWS今日新聞》記者也來分享內行吃法，由於焦糖漿是螺旋擠入盒中，線條越密集的中央、自然是甜度最高的地方；（太甜的話趕快喝口茶囉）。而85度C最近也有被饕客推崇是星巴克「星冰樂平替版」的神品，粉絲大讚「杜拜可可冰沙」是用鮮奶下去打，「不是那種水水的冰沙感，也不會有鮮奶油的油膩感」，直呼喝起來濃郁且酥脆、層次感滿滿，還可以調整甜度。尤其一杯價格才90元，以CP值來說勝過星巴克，因此再度被封為是「星冰樂平替版」。85度C官方表示，目前「杜拜可可冰沙」為限定門市搶先販售：「北區」土城裕民店、中和員山店、中和圓通店、內湖文德店、永和保平店、永和頂溪店、板橋民德店、板橋重慶店、板橋莒光店、桃園桃鶯店、萬華廣州店、樹林中山店、台北景美店、士林德行東店。「中區」大里中興店、大雅學府店、台中大業店、台中北平店、台中健行店、台中復興店、沙鹿英才店、豐原中興店。「南區」台南大橋店、台南新營店、屏東中正店、高雄公正店、高雄富國店、高雄漢民店、嘉義友愛店、鳳山五甲店、鳳山文龍店、台南中華東店。