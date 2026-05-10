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鴻海近日宣布，與波蘭國營電動車公司ElectroMobility Poland S.A.（EMP）建立策略夥伴關係，鴻海旗下鴻華先進與EMP將共同評估在波蘭設立電動車製造及研發中心的可能性，而評估範圍涵蓋建置製造工廠，包括車身製造、塗裝、電池模組組裝、電動驅動系統組裝，以及整車最終組裝等。EMP為波蘭政府支持的國有企業，目標在波蘭及歐洲地區推動電動車產業生態系。鴻海科技集團電動車策略長關潤、波蘭國有資產部長Wojciech Balczun、波蘭國有資產部政務次長／副部長Eliza Zeidler、EMP執行長Cyprian Gronkiewicz，共同宣示此計畫。據了解，規劃中的合資公司將打造具競爭力的在地品牌，逐步將產品推向歐洲市場，同時持續強化波蘭在技術與營運方面的能力。而該專案範圍涵蓋於波蘭西南部Jaworzno建置製造工廠，包含關鍵製程環節，如車身製造、塗裝、電池模組組裝、電動驅動系統組裝，以及整車最終組裝。關潤表示：「鴻海長期致力於透過開放式平台、可規模化製造與深度技術合作，加速電動化移動的發展。我們很高興能與EMP合作，分享我們的電動車平台、整車開發經驗與工程能力，共同打造結合AI的製造基地。」同時，鴻海也將與鴻華先進一同深化在地研發能量，強化供應鏈體系，更有效率的服務歐洲市場。Cyprian Gronkiewicz則表示，EMP成立的初心，就是尋找兼具產業規模與技術深度的合作夥伴為核心目標。鴻海完全符合這些條件，特別在製造能力，還有開發數位解決方案與安全領域方面，這些是汽車產業未來不可或缺，而且將持續成為保持競爭力的關鍵。鴻海表示，策略合作關係在波蘭國有資產部及其他參與本專案之機構共同參與下進行，最終合作內容將依據各方協商進度、合約簽署情況而定，並須符合相關法規要求。