未來一周台灣將受到鋒面影響，出現較長時間的降雨，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周一（5月11日）各地晴到多雲，周二（5月12日）新一波鋒面接近，全台降雨機率提高，周三、周四（5月13日至5月14日）雨勢最明顯，中部以北有大雨，周五（5月15日）雨區轉移到中南部，下周末天氣才會逐漸回穩。

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周一還有好天氣　周二鋒面接近

氣象署預報員曾昭誠指出，周一台灣風向為偏東風，各地晴到多雲，只有僅東半部降雨機率較高；周二新一波鋒面接近，且移動速度不快，全台降雨機率提高，特別是中部以北會有較明顯的雨勢。

▲周一還有好天氣，周二鋒面接近，一直到周五，全台各地都有降雨機率，北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）
▲周一還有好天氣，周二鋒面接近，一直到周五，全台各地都有降雨機率，北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）
周三、周四雨下最大　下周末才放晴

曾昭誠提及，周三、周四鋒面逐漸過台灣，全台雨勢最明顯，中部以北要注意局部大雨；周五鋒面逐漸來到南台灣，中南部全台要注意短暫陣雨、雷雨，其它地區仍有降雨機率，下周末鋒面才會遠離，各地回到多雲到晴。

氣溫方面，周一白天全台高溫普遍都能來到30度，南部近山區甚至上看33度；周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫最明顯，白天高溫只有25度左右，中南部仍維持30度上下，各地早晚低溫則是20至23度；周六北台灣高溫回歸30度。

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）
▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...