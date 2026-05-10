騎乘 YouBike 進行短程通勤，早已是雙北與桃園民眾不可或缺的日常生活常態，但近期許多使用者收到特殊訊息時，竟然意外發現自己收到了YouBike官方發送的「優惠券」。原本有民眾以為是新型詐騙，沒想到登入 APP 查證後，才發現這是 YouBike 官方試辦的「友愛接力試辦計畫」，只要在特定條件下還車或借車，系統就會贈送五元騎乘券，讓不少通勤族省下一小筆錢。
YouBike推隱藏優惠！遇2條件就有折扣券
近期有民眾在社群平台Threads分享，近期突然收到YouBike的訊息，寫著「您的友愛騎乘獎勵已發送」，本以為是新型詐騙，後來登入YouBike系統後，發現只要在沒有車的站點還車，隔日系統就會發放5元的「友愛騎乘券」，未來騎乘YouBike需要扣款時，就會自動折抵，每張「友愛騎乘券」效期是90天。
貼文曝光後，大批 YouBike 用戶紛紛湧入留言，不少人這才發現自己的 APP 裡也躺著好幾張五元券紀錄，大讚官方默默推出的功能非常貼心，「直接幫忙扣掉很讚，不會漏掉優惠」、「我也有拿過兩張耶，完全沒發現」。
YouBike友愛方案細節出爐！北北桃都能領到
事實上，YouBike官方從2026年元旦至6月30日舉辦友愛接力計畫，鼓勵民眾主動發揮友愛善意，選擇優先從鄰近滿位場站租借YouBike，或將YouBike還車至鄰近無車場站，讓下一位使用者更方便「接力」使用。
這個計畫在台北市、新北市以及桃園市試辦，只要會員在無位可還場站借車，或是在無車可借場站還車，即可獲得5元「友愛還車騎乘劵」。
不過友愛還車騎乘劵發放也有一些限制，例如一個會員帳號10分鐘內，最多給予2次友愛接力獎勵，避免遭到有心人濫用狂領券。此外，騎乘券發放時間是在每天23:59結算當日次數，在隔日早上7點前發送至會員帳號。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期有民眾在社群平台Threads分享，近期突然收到YouBike的訊息，寫著「您的友愛騎乘獎勵已發送」，本以為是新型詐騙，後來登入YouBike系統後，發現只要在沒有車的站點還車，隔日系統就會發放5元的「友愛騎乘券」，未來騎乘YouBike需要扣款時，就會自動折抵，每張「友愛騎乘券」效期是90天。
貼文曝光後，大批 YouBike 用戶紛紛湧入留言，不少人這才發現自己的 APP 裡也躺著好幾張五元券紀錄，大讚官方默默推出的功能非常貼心，「直接幫忙扣掉很讚，不會漏掉優惠」、「我也有拿過兩張耶，完全沒發現」。
事實上，YouBike官方從2026年元旦至6月30日舉辦友愛接力計畫，鼓勵民眾主動發揮友愛善意，選擇優先從鄰近滿位場站租借YouBike，或將YouBike還車至鄰近無車場站，讓下一位使用者更方便「接力」使用。
這個計畫在台北市、新北市以及桃園市試辦，只要會員在無位可還場站借車，或是在無車可借場站還車，即可獲得5元「友愛還車騎乘劵」。
不過友愛還車騎乘劵發放也有一些限制，例如一個會員帳號10分鐘內，最多給予2次友愛接力獎勵，避免遭到有心人濫用狂領券。此外，騎乘券發放時間是在每天23:59結算當日次數，在隔日早上7點前發送至會員帳號。