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▲陸府建設以廣受好評的森活聚落「訂製生活」概念，推出冠軍手機攝影活動。（圖／業者提供）

▲漢宇建設於母親節前夕邀請住戶體驗專屬VIP花藝課程，藉由手作花禮傳遞謝意。（圖／業者提供）

歡慶母親節，除百貨商場搶攻節慶商機外，台中高端住宅市場近年也逐漸興起「社區文化」風潮，不少建商透過藝術、美學、健康與生活服務活動，讓住戶在社區內即可享受節慶氛圍與休閒體驗，成為豪宅市場新趨勢。隨著台中北屯「漢神洲際購物廣場」開幕營運，帶動節慶消費熱潮，高資產族群對生活品質與情感體驗的需求也持續升級。換句話說，相較於過去偏重物質型贈禮，高端客層近年更重視陪伴感與生活儀式感，帶動建商開始強化社區活動與生活策展。其中，陸府建設近年主打「森活聚落」概念，於旗下社區規劃藝術散策、攝影沙龍、咖啡與音樂等系列活動，並結合居宅服務，於母親節期間提供甜點禮盒配送，讓住戶能在社區內享受節日氛圍。陸府生活美學教育基金會副總監許正翰表示，「森活聚落」不只是提升居住品質，更希望透過社區文化建立有溫度的陪伴感與生活認同。此外，雙橡園開發則以「酒店御邸」概念，透過物業團隊與餐飲服務，提供住戶多元生活體驗，日前也舉辦結合運動與時尚元素的「ALL YOUNG 2658超慢跑」活動，強化社區健康生活氛圍；漢宇建設則規劃母親節花藝課程，提升住戶互動與生活美學感受。近年來高端住宅市場的競爭，已從硬體規格延伸至軟性服務與社區文化經營。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，「社區文化」的經營已成為頂級房市的核心競爭力。在高端住宅市場中，頂級客層買的不是鋼筋水泥，而是建商長期經營的文化底蘊。這種將藝術、健康與精緻服務融為一體的生活策展，讓住戶省去交通與預約的繁瑣，直接在社區享受沉浸式文化體驗，無疑是頂級資產保值的關鍵。