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稱台灣學生不需翻牆 吳欣岱：不需要幫台灣下一代下結論！

北一女老師區桂芝登上中國《央視》主張「台零軍購」，台灣基進台北市港湖區議員參選人吳欣岱今（10）日表示，區桂芝仗著台灣的言論自由，在中共官媒上宣稱「台灣人只要承認自己是中國人，和平就來了」。既然如此深受中共官媒歡迎，應利用自身管道勸戒中國領導人習近平調降中國國防預算，並強調台灣教育應教導下一代勇敢面對威脅，而非在恐懼中投降。針對區桂芝的言論，吳欣岱舉具體數據對比，中國2025年的軍費約為8兆710萬元，已連續4年增幅超過 7%，且這僅是檯面上的公開數字，實際支出粗估恐達公開數字的兩倍以上。質疑當台灣內部正在討論是否需要軍購時，對岸卻每年以超過7%的速度大幅擴軍；面對這樣的畫面，不曉得區桂芝作何感想，並呼籲區桂芝應勸勸習近平省點軍費。吳欣岱也感慨說，區桂芝的世界觀只有中國，這與現今台灣孩子的認知相差太遠。強調台灣的學生不需要翻牆就能看見世界，擁有豐富的學習資源與資訊管道，不僅具備自我判斷的能力，更擁有對不同意見表達「我不同意」的自由，根本不需要有人跑去中國官媒幫台灣下一代下結論。吳欣岱更點出中國教育體制的封閉性，指出在中國，學生能上的網站、能讀的課本、能討論的話題，每一項皆被當局安排決定。她直言，如果區桂芝真的在意教育，或許應該先去勸勸中國官員，不要只單一講述黨的故事。最後吳欣岱重申對下一代的願景，表示自己想給孩子的是一個可以自由選擇、發展，且豐富多元的世界。在面對外部威脅時，想教導孩子的是勇敢發聲，並練習為自己的權益奮鬥；而不是選擇躺平、不是投降，更不是在恐懼裡一退再退，強調這是她對自己的期許，同時也是在政治中持續努力的核心理由。